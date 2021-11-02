تاکید گروههای مقاومت بر پایبندی به حقوق مشروع ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروههای مقاومت فلسطین امروز سه شنبه در بیانیه ای مطبوعاتی با اشاره به صد و چهارمین سالروز بیانیه «بالفور»، اعلام کردند که تمام توطئه هایی که علیه ملت ما صورت گرفته، از این بیانیه شوم آغاز شده است.

گروههای مقاومت فلسطین اعلام کردند: سرزمین و وطن حق ثابت و مقدس ملت ما است و نه بیانیه بالفور و نه هیچ توافق عادی سازی شرم آور دیگری هرگز نمی تواند این حق را نادیده بگیرد.

در این بیانیه به ادامه توطئه ها علیه مسئله فلسطین و مردم آن از طریق قراردادهای سخیفی از جمله «معامله قرن» و پیمان «اسلو» اشاره شد.

گروههای مقاومت همچنین از دولت انگلیس خواستند که بابت این اشتباه خود عذرخواهی کرده و برای جبران سختی ها و مصائبی که ملت فلسطین در نتیجه این اقدام متحمل شده اند و بازگرداندن حقوق و سرزمین آنها، بیانیه بالفور را لغو کند.

در این بیانیه تاکید شده است که فلسطین به صورت یک سرزمین اسلامی باقی خواهد ماند و مقاومت، همچنان حامی حقوق و دارایی های ملی فلسطین خواهد ماند.

شایان ذکر است که دوم نوامبر ۱۹۱۷ «آرتور جیمز بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس نامه‌ای به «والتر روچیلد» سیاستمدار یهودی و عضو مجلس عوام انگلیس در آن زمان فرستاد و از موافقت لندن با ایجاد «خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» خبر داد. این نامه سرآغاز اشغال فلسطین، آواره کردن مردم آن و تأسیس رژیم جعلی اسرائیل به شمار می‌رود.