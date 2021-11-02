به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری بعد از ظهر امروز در تبیین برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در ۱۳ آبان تقویم انقلاب اسلامی ایران سه رویداد مهم نهفته است که تبعید امام خمینی (ره) به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهید شدن دانش آموزان به دست رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام خمینی (ره) از جمله آن است.

وی افزود: روزگاری ۱۶۰ هزار سرباز آمریکایی در ایران حضور داشته و تمام مسائل کشور را کنترل می‌کردند اما روحیه استکبار ستیزی امام خمینی (ره) سبب شکست هیمنه پوشالی آمریکا شده و این امر تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه یافته و قدرت آمریکا امروز در جهان رو به افول است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز به برکت اقتدار جمهوری اسلامی، تفکر انقلاب اسلامی در دورترین نقاط دنیا حتی در مرزهای آمریکا قابل مشاهده است و معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را در جهان بهم ریخته است.

سروری بیان کرد: استان کرمانشاه یکی از استان‌های برجسته کشور در تاریخ انقلاب اسلامی است و ترور شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی، آغاز جنگ در قصرشیرین، عملیات مرصاد و پایان جنگ و… را در کارنامه دارد.

وی گفت: آخرین نقشه آمریکا برای برهم زدن امنیت کشور حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت بود که با هوشیاری و همکاری مردم و مسئولین این مشکل برطرف شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه، افزود: مراسم یوم الله در ۲۵ شهر و بخش استان کرمانشاه روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود اما مراسم شاخص استان در مقابل مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سروری ادامه داد: مراسم یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور آحاد مردم، دانش آموزان، خانواده شهدا، کسبه و بازاریان و بسیجیان برگزار می‌شود و سخنران ویژه مراسم حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

وی اضافه کرد: اجرای گروه سرود، رجَز خوانی، توزیع پوستر، بنر و دست نوشته، سر دادن شعارهای انقلابی و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و ایستگاه تزریق واکسن کرونا از جمله برنامه‌های این مراسم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شعار محوری یوم الله ۱۳ آبان امسال ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکبار آمریکا است و همچنین نشست‌های بصیرت افزایی در شبکه شاد و صدا و سیما برگزار می‌شود.