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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۵۵

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه:

مراسم یوم الله ۱۳ آبان در ۲۵ نقطه کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم یوم الله ۱۳ آبان در ۲۵ نقطه کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: مراسم یوم الله ۱۳ آبان در ۲۵ نقطه استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری بعد از ظهر امروز در تبیین برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در ۱۳ آبان تقویم انقلاب اسلامی ایران سه رویداد مهم نهفته است که تبعید امام خمینی (ره) به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهید شدن دانش آموزان به دست رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام خمینی (ره) از جمله آن است.

وی افزود: روزگاری ۱۶۰ هزار سرباز آمریکایی در ایران حضور داشته و تمام مسائل کشور را کنترل می‌کردند اما روحیه استکبار ستیزی امام خمینی (ره) سبب شکست هیمنه پوشالی آمریکا شده و این امر تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه یافته و قدرت آمریکا امروز در جهان رو به افول است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز به برکت اقتدار جمهوری اسلامی، تفکر انقلاب اسلامی در دورترین نقاط دنیا حتی در مرزهای آمریکا قابل مشاهده است و معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را در جهان بهم ریخته است.

سروری بیان کرد: استان کرمانشاه یکی از استان‌های برجسته کشور در تاریخ انقلاب اسلامی است و ترور شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی، آغاز جنگ در قصرشیرین، عملیات مرصاد و پایان جنگ و… را در کارنامه دارد.

وی گفت: آخرین نقشه آمریکا برای برهم زدن امنیت کشور حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت بود که با هوشیاری و همکاری مردم و مسئولین این مشکل برطرف شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه، افزود: مراسم یوم الله در ۲۵ شهر و بخش استان کرمانشاه روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود اما مراسم شاخص استان در مقابل مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سروری ادامه داد: مراسم یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور آحاد مردم، دانش آموزان، خانواده شهدا، کسبه و بازاریان و بسیجیان برگزار می‌شود و سخنران ویژه مراسم حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

وی اضافه کرد: اجرای گروه سرود، رجَز خوانی، توزیع پوستر، بنر و دست نوشته، سر دادن شعارهای انقلابی و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و ایستگاه تزریق واکسن کرونا از جمله برنامه‌های این مراسم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شعار محوری یوم الله ۱۳ آبان امسال ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکبار آمریکا است و همچنین نشست‌های بصیرت افزایی در شبکه شاد و صدا و سیما برگزار می‌شود.

کد مطلب 5342372

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