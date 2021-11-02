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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۵۸

بازداشت یک عنصر داعشی در عکار لبنان

بازداشت یک عنصر داعشی در عکار لبنان

نیروهای امنیتی لبنان امروز سه شنبه یک شهروند لبنانی عضو گروه تروریستی داعش که قصد حمله به یک مرکز دینی در عکار را داشت، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نیروهای امنیتی لبنان امروز سه شنبه یک شهروند لبنانی عضو گروه تروریستی داعش که قصد حمله به یک مرکز دینی در عکار را داشت، دستگیر کردند.

اداره کل نیروهای امنیت داخلی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در چارچوب اجرای طرح امنیتی پیشگیرانه از سوی واحد اطلاعات نیروهای امنیتی داخلی لبنان برای پیگرد افراد مشکوک به عضویت در گروه های تروریستی و در نتیجه رصد و پیگیری، نیروهای اطلاعاتی توانستند یکی از لبنانی های عضو گروه تروریستی داعش را شناسایی و در عکار بازداشت کنند.

در ادامه بیانیه آمده است پس از انجام تحقیقات، وی به عضویت در داعش اعتراف کرد.

براساس این گزارش این عنصر داعشی اعتراف کرد که اقدام به ساخت بمب دست ساز می کرده و با یک شخص سوری عضو داعش در ارتباط بوده و قصد هدف قراردادن یک مرکز دینی در عکار با استفاده از یک موتور سیکلت را داشته است.

کد مطلب 5342477

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