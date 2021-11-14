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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۶:۰۰

جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال بازگشایی شدند

جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال بازگشایی شدند

مرکز مدیریت راه های کشور از بازگشایی محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محور کرج-چالوس و محورهای رفت و برگشت قطعات ۱ و ۴ آزادراه تهران-شمال که به علت سیلاب و بارش برف مسدود شده بودند، ساعت ۲۱ امشب با تلاش راهداران بازگشایی شدند.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا تونل شماره یک و محدوده آب اسک

تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

محورهای مسدود غیر شریانی

رباط پشت بادام - بیاضه

رویان - بلده

هشتگرد - طالقان

سروآباد - پاوه سی سخت - پادنا

کد مطلب 5350993

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
      3 0
      پاسخ
      واقعا باید از استاندار مازندران جهت بازدید سر زده ومدیریت ودستور قاطع وحضور فیزیکی در محل جای تشکر دارد چون ایشان مدیر اتاقی نیستند و ضمن آرزوی سلامتی برای ایشان امیدواریم این اعمال تداوم داشته باشد وسایر استانداران نیز مانند ایشان عمل کنند و در انجام امورات وحل مشکلات مردم قاطعانه وبا قدرت در صحنه

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