جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال بازگشایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محور کرج-چالوس و محورهای رفت و برگشت قطعات ۱ و ۴ آزادراه تهران-شمال که به علت سیلاب و بارش برف مسدود شده بودند، ساعت ۲۱ امشب با تلاش راهداران بازگشایی شدند.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا تونل شماره یک و محدوده آب اسک

تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

محورهای مسدود غیر شریانی

رباط پشت بادام - بیاضه

رویان - بلده

هشتگرد - طالقان

سروآباد - پاوه سی سخت - پادنا