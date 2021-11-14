تبلیغ عملی الگوی راهبردی سیره امام حسن عسکری (ع) است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حسن بن علی بن محمد (ع) مشهور به امام حسن عسکری یازدهمین امام شیعیان در روز هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری قمری به دنیا آمد و از سن ۲۲ سالگی به مدت ۶ سال امامت شیعیان را بر عهده داشت.

وی گفت: حضرت حجت بن الحسن امام زمان (ع) یگانه فرزند و جانشین امام حسن عسکری علیه السلام است که بعد از آن حضرت سکاندار کشتی ولایت و امامت گردید و امروزه آفتاب وجودش در پشت پرده غیب قرار گرفته است و به اراده خداوند ظهور کرده و جهان را با نور وجودش پر از عدل و داد خواهد ساخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در تبیین تبلیغ عملی امام حسن عسکری (ع) خاطر نشان کرد: عبادت امام عسکری آن چنان قلب‌ها را مجذوب خود می‌کرد که دیگران را به یاد خدا می‌انداخت و حتی افراد گمراه و منحرف را به راه صحیح هدایت و اهل عبادت و تهجد می‌کرد و بدترین افراد در اثر جذبه ملکوتی آن بزرگوار به بهترین انسان‌ها تبدیل می‌شدند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، جذب عواطف مردم از سوی امام حسن عسکری (ع) را بهترین روش در آموزش تعالیم دینی عنوان کرد و افزود: فضائل و کمالات معنوی آن حضرت موجب شده بود که دوست و دشمن شیفته آن حضرت شده و از صمیم قلب به آن حضرت ارادت بورزند و وجود گرامی امام را خواسته یا ناخواسته محترم شمارند.

انفاق و کمک به محرومان ضرورت فرهنگی و اجتماعی جامعه

حجت‌الاسلام جعفرزاده، در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت دستگیری از نیازمندان و احیای بیش از پیش فریضه انفاق تاکید کرد و افزود: ائمه معصومین علیهم السلام برترین نمونه و اسوه کامل صفات عالیه انسانی بودند، رفتار آنان در همه ابعاد می‌تواند برای پیروانشان درس آموز باشد که یکی از آن صفات زیبا، سخاوت است که در هر جامعه انسانی باید به درستی احیا شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان، به مشکلات معیشتی خانواده‌ها در ایام کرونا اشاره و عنوان کرد: تصمیمات ستاد ملی کرونا با هدف تأمین سلامت و عافیت هموطنان، بایستی به درستی و با جدیت اجرا شود اما در این میان افراد بسیاری با مشکلات اقتصادی در تأمین معاش زندگی مواجه شده اند که رفع این مشکل، مساعدت مردم نوع‌دوست و افراد خیر را می‌طلبد.

وی افزود: هزینه‌ای که مردم در اوج سختی‌ها پرداخت می‌کنند تا فشار اقتصادی در زمان شیوع کرونا را از افراد بی بضاعت رفع کنند، در پیشگاه خداوند متعال ارزش بسیار بالایی دارد و باید این روحیه ایثار را حفظ کنیم.