به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر سردار اسکندر مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای مومنی

دبیر محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

درگذشت پدر ارجمندتان موجب تألم خاطر شد.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای شما سلامتی و مزید توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسالت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران