مجرمان سایبری در استان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چند فقره شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، به پلیس فتا ارجاع و موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی بیان داشت: مبالغ از طریق دستگاه خودپرداز و همچنین خرید از طریق دستگاه کارت خوان یکی از مغازه داران واقع در شهر یاسوج برداشت شده بود.

مصطفایی افزود: افراد کلاهبردار با کمک رابط خود واقع در یکی ازشهرستان‌های استان همجوار اقدام به کپی کارت‌های بانکی شهروندان در سراسر کشور می‌کرد و از این طریق قصد رسیدن به اعمال مجرمانه خود را داشتند که با تلاش کارشناسان پلیس فتا هویت متهمان مشخص و مخفیگاه آن‌ها شناسایی شد.

وی اظهار داشت: در یک عملیات غافلگیرانه مجرمان سایبری دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۹ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، یک دستگاه اسکیمر، ۴۱۰ کارت بانکی کپی شده، ارز دیجیتال و وجه نقد کشف شد.