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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۰۷

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد:

مجرمان سایبری در استان دستگیر شدند

مجرمان سایبری در استان دستگیر شدند

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تلاش نیروی انتظامی استان، باند مجرمان سایبری در استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چند فقره شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، به پلیس فتا ارجاع و موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی بیان داشت: مبالغ از طریق دستگاه خودپرداز و همچنین خرید از طریق دستگاه کارت خوان یکی از مغازه داران واقع در شهر یاسوج برداشت شده بود.

مصطفایی افزود: افراد کلاهبردار با کمک رابط خود واقع در یکی ازشهرستان‌های استان همجوار اقدام به کپی کارت‌های بانکی شهروندان در سراسر کشور می‌کرد و از این طریق قصد رسیدن به اعمال مجرمانه خود را داشتند که با تلاش کارشناسان پلیس فتا هویت متهمان مشخص و مخفیگاه آن‌ها شناسایی شد.

وی اظهار داشت: در یک عملیات غافلگیرانه مجرمان سایبری دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۹ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، یک دستگاه اسکیمر، ۴۱۰ کارت بانکی کپی شده، ارز دیجیتال و وجه نقد کشف شد.

کد مطلب 5351822

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