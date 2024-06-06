وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان انزلی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر پنجشنبه از طرح توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی با ۸۰ درصد پیشرفت ساخت بازدید کرد.

با بهره برداری از طرح توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی، با ۵ هزار و ۵۵۷ مترمربع زیربنا، ۹۴ تخت به تخت‌های درمانی گیلان اضافه می‌شود.

بخش‌های بستری، شیمی درمانی، قلب، MRI، آنژیوگرافی، پست آنژیوگرافی، کلاس درس و آمفی تئاتر از بخش‌های طرح توسعه‌ی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی است.

گفتنی است؛ تاکنون ۶۵ میلیارد تومان برای ساخت این طرح هزینه شده و حدود ۸۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن لازم است.