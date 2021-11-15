  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۶

در پویش« تهران دوباره جان می گیرد» انجام شد؛

از تزریق واکسن در مساجد منتخب تا استقرار اتوبوس سیار زندگی

از تزریق واکسن در مساجد منتخب تا استقرار اتوبوس سیار زندگی

شهردار منطقه ۱۵ گفت: پویش «تهران دوباره جان می گیرد» به صورت جهادی در مساجد منتخب منطقه و یک اتوبوس سیار در میادین مهم به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ با اعلام این خبر گفت: در این راستا اتوبوس سیار واکسیناسیون از ۲۶ مهر تاکنون در قالب اجرای پویش جهادی با هدف تسریع در امر تزریق واکسن کرونا در میدان ثامن الحجج (ع) و پایانه خاوران مستقر و در این راستا هزار و ۶۰۵ دوز واکسن به شهروندان مراجعه کننده تزریق شد.

او اضافه کرد: مرکز واکسیناسیون شهرداری منطقه ۱۵ در بوستان فجر محله افسریه و مساجد اباذر، ولی عصر (عجالصادق (ع)، ائمه بقیع، امام زاده سید ملک خاتون (س)، بوستان خداکرم در محله شوش، و ۳ ایستگاه سیار در محله کیانشهر در مجموع با تزریق ۲۶ هزار و ۸۰۵ دوز واکسن در خدمت مراجعه کنندگان بودند.

کد مطلب 5352093
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها