از تزریق واکسن در مساجد منتخب تا استقرار اتوبوس سیار زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ با اعلام این خبر گفت: در این راستا اتوبوس سیار واکسیناسیون از ۲۶ مهر تاکنون در قالب اجرای پویش جهادی با هدف تسریع در امر تزریق واکسن کرونا در میدان ثامن الحجج (ع) و پایانه خاوران مستقر و در این راستا هزار و ۶۰۵ دوز واکسن به شهروندان مراجعه کننده تزریق شد.

او اضافه کرد: مرکز واکسیناسیون شهرداری منطقه ۱۵ در بوستان فجر محله افسریه و مساجد اباذر، ولی عصر (عج)، الصادق (ع)، ائمه بقیع، امام زاده سید ملک خاتون (س)، بوستان خداکرم در محله شوش، و ۳ ایستگاه سیار در محله کیانشهر در مجموع با تزریق ۲۶ هزار و ۸۰۵ دوز واکسن در خدمت مراجعه کنندگان بودند.