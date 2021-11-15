ترفندهای جالب برای از بین بردن بوی بد لوازم برقی آشپزخانه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لوازم خانه نیز مانند هر وسیله دیگری دارای طول عمر مشخصی هستند و در طی زمان دچار فرسایش می‌شوند. در لوازم برقی آشپزخانه نیز این چنین است و ممکن از به مرور زمان به طور واضح متوجه این تغییرات در عملکرد و حتی بوی ناخوشیند آنها شده باشید. در صورتی که به موقع به وسایل خانه مانند لوازم برقی مثل یخچال، فریزر، ماکروویو و … رسیدگی نکنید، بوی نامطبوع آنها باعث ایجاد بوی بد در کل فضای آشپزخانه و خانه شما شوند.

در این مقاله با ما همراه باشید تا چند ترفند جالب و کاربردی برای از بین بردن بوی بد لوازم برقی آشپزخانه را برای شما بازگو کنیم تا در مدت زمان کوتاهی به راحتی بوی خوشایندی را به فضای آشپزخانه خود برگردانید. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

رفع بوی بد لوازم برقی آشپزخانه

حفظ طراوت و تازگی در فضای آشپزخانه مستلزم نگهداری و نظافت لوازم آشپزخانه است. استفاده از لوازم برقی به دلیل اینکه در سرعت عمل آشپزی بسیار موثر است، نیازمند نگهداری ویژه است. استفاده مداوم از این وسایل آنها را به مرور زمان دچار فرسایل کرده و برای سالم و پاکیزه نگه داشتن آنها باید دقت بیشتری به خرج داد.

به طور حتم برای شما هم پیش آمده است که گاهی با بود ناخوشایندی در آشپزخانه روبرو شده‌اید که مجبور به باز کردن پنجره‌ها، روشن کردن هواکش، هود و یا ترک آشپزخانه شده باشید. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره نحوه صحیح رفع بوی بد لوازم آشپزخانه، به خصوص لوازم برقی آشپزخانه بیشتر برای شما بگوییم.

۱. از بین بردن بوی بد ماشین لباسشویی

ممکن است شما هم مانند تعداد زیادی از افراد تصور کنید ماشین لباسشویی با آن همه مواد شوینده و آب که برای هر بار شست و شو از آن عبور می‌کند، خودش را نیز تمیز می‌کند. اما ممکن از یک روز به طور ناگهانی با بودی در آن مواجه شوید. در چنین شرایطی باید وجود کپک‌ها در ماشین لباسشویی را رسمیت بشناسید.

محل واشر پلاستیکی جلوی درب ماشین لباسشویی یکی از مهم‌ترین مکان‌های رشد کپک‌ها است. خوب است بدانید که امکان نفوذ بوی بد کپک‌های این ناحیه به لباس‌های داخل ماشین لباسشویی بسیار جدی است. برای از بین بردن این وضعیت نیاز است تا کثیفی‌های ایجاد شده در زیر واشر مانند ته مانده مواد شوینده، تکه‌های پارچه و گرد و غبار محبوس شده را خارج کنید و فضای زیر واشر را با پارچه نمدار تمیزی کاملاً پاک کنید. همچنین می‌توانید از ترکیب یک چهارم فنجان جوش شیرین، یک چهارم فنجان آب، ۲ فنجان سرکه سفید برای تمیزکردن فضای زیر واشر استفاده کنید. اگر ماشین لباسشویی قدیمی و فرسوده شده و یا واشر پلاستیکی و تنظیمات راه‌اندازی آن دچار اختلال شده بهتر خودتان دست به آچار نشوید و از یک فرد ماهر برای انجام تعمیرات انواع ماشین لباسشویی با هزینه مقرون به صرفه کمک بگیرید.

۲. از بین بردن بوی بد مایکروویو

استفاده از لوازم برقی آشپزخانه به مدت طولانی و پشت سرهم و بدون تمیز کردن آنها باعث بروز بوی بدی در فضای آشپزخانه خواهد شد. صرف نظر از اینکه از ماکروویو برای درست کردن ذرت بو داده، گرم کردن مجدد پیتزا، گرم کردن کلم و یا … استفاده کرده باشید، نیاز است به طور جدی آن را تمیز کنید. گرم شدن تدریجی مواد غذایی در فضای ماکروویو باعث نشت و برخورد مواد غذایی به خصوص روغن‌ها و مواد غذایی مایع به محفظه درون ماکروویو خواهد شد. لکه‌های ایجاد از این روغن‌ها با چندبار روشن شدن دستگاه ماکروویو در معرض حرارت قرار گرفته و می‌سوزند و بوی بدی را ایجاد می‌کنند.

سرکه به عنوان یک پاک‌کننده طبیعی و قوی مناسب برای فضای آشپزخانه است. بوی سرکه به سرعت از بین خواهد رفت، پس در استفاده از این محلول معجزه‌گر به هیچ عنوان نگران نباشید. برای تهیه این محلول نیاز است ۱ یا ۲ قاشق سرکه سفید را در نصف فنجان آب حل کنید و محلول را به مدت ۲ دقیقه در حرارت کم ماکروویو قرار دهید. بخار ایجاد شده را برای ۱۵ دقیقه داخل ماکروویو حبس کنید تا تمامی لکه‌ها را در خود حل کند. سپس ظرف محلول را خارج کرده و فضای داخل ماکروویو را با دستمال تمیز و مرطوب به خوبی پاک کنید.

۳. رفع بوی بد و ناخوشایند یخچال فریزر

شاید شما هم تجربه کرده باشید که وقتی یخچال فریزر بوی بد و ناخوشایندی داشته، رغبتی به استفاده از مواد خوراکی داخل آن نداشته‌اید. همچنین اگر مواد غذایی را خریده‌اید و در یخچال تمیز و بدون بوی بد قرار داده‌اید، برای مصرف آن بیشتر وسوسه شده‌اید. بیش از جد ماندن مواد غذایی در یخچال و یا نشت برخی مواد غذایی روی قفسه‌ها و طبقات یخچال به ایجاد بود بد منجر خواهد شد.

میکروب‌ها اصولاً در مکان‌های مرطوب رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند و محیط مرطوب یخچال و مواد غذایی تاریخ گذشته داخل یخچال فریزر محلی ایده‌آل برای زندگی میکروب‌ها و بروز بوی بد یخچال فریزر خواهد بود.

برای رفع بوی بد یخچال فریزر توصیه می‌شود هر ماه و یا حداکثر هر دو ماه یکبار تمامی قفسه‌ها و کشوهای آن را خارج کنید و به طور کامل آن را بررسی کنید. این کار باعث می‌شود تا هر ماده غذایی قدیمی که از دید شما به دور مانده است را خارج کنید.

قفسه‌ها، کشوها و تمامی لوازم داخل یخچال فریزر را آب گرم و مقداری شوینده ملایم به‌خوبی بشویید. داخل یخچال فریزر را به وسیله پارچه نم‌دار تمیزی پاک کنید. درب یخچال فریزر را از قلم نیندازید. همچنین برای رفع لکه‌های سرسخت می‌توانید محلول سرکه سفید به‌همراه مقداری جوش شیرین را با مسواک روی لکه‌ها قرار دهید و در نهایت با یک پارچه تمیز آغشته به آب آن را پاک کنید. توجه داشته باشید که قبل از قرار دادن قفسه‌ها و کشوها در یخچال، حتماً آنها را به‌خوبی خشک کنید.

برای خوشبو کردن داخل یخچال نیز می‌توانید مقداری جوش شیرین و یا تفاله قهوه را یک شب داخل یخچال قرار دهید. این مواد جذب‌کننده طبیعی خوبی برای رفع بود بد هستند. همچنین می‌توانید چند گلوله پنبه‌ای آغشته به وانیل را به مدت یک شب داخل یخچال قرار دهید.

لازم است توجه داشته باشید که گاهی به دلیل فرسودگی یخچال فریزر و یا قرار گرفتن آلودگی در برخی شیارهای آن بوی نامطبوع با اقدامات گفته شده رفع نشود. در این مرحله بهتر است به فکر سرویس و تعمیر یخچال فریزر در منزل باشید تا بدون جابجایی و در محل به تعمیر یخچال بپردازید. با توجه به افزایش قیمت لوازم برقی خانگی حتماً از افراد ماهر در این زمینه کمک بگیرید تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنید.

۴. برطرف کردن بوی بد ماشین ظرفشویی

برای اطمینان از اینکه ماشین ظرفشویی شما به خوبی ظرف‌ها را تمیز می‌کند، نیاز است ابتدا از تمیز بودن دستگاه ماشین ظرفشویی مطمئن شوید. ضایعات مواد غذایی، برچسب ظروف غذاخوری و … می‌تواند به راحتی در شیارهای کوچک ماشین ظرفشویی شما گیر کنند و جریان آب را دچار اختلال کنند. همین امر موجب ایجاد بود بد در فضای ماشین ظرفشویی خواهد شد.

برای رفع بوی بد نیاز است وقتی ماشین ظرفشویی خالی است، قفسه‌ها و سبدهای ظروف را بردارید و فیلتر را بررسی کنید که دارای آلودگی نباشد. توصیه می‌شود برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی از مخلوط پرکاربرد جوش شیرین، سرکه سفید و آب لیمو استفاده کنید و تمام سطح آن را با دستمال آغشته به این محلول به خوبی پاک کنید.

اگر برخی نقاط لکه‌های سخت کلسیم وجود داشت، می‌توانید یکبار ماشین ظرفشویی را با ۲ یا ۳ فنجان سرکه سفید روشن کنید و یک دور پس از آن، به کمک جوش شیرین این چرخه را تکرار کنید تا بوی بد و تمامی لکه‌ها به سرعت رفع شوند.

همچنین برای خوشبو کردن فضای خانه می‌توانید از انواع بوگیر خوشبوکننده هوای طبیعی شامل مخلوط اسانس اسطوخودوس، نعناع، پرتقال یا میخک به میزان ۸ قطره در سه چهارم فنجان آب و برای معطر کردن فضا استفاده کنید.

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