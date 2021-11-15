اخبار باید جامعه را شکوفا کند/فقدان فانتزی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ژیانپور عصر دوشنبه در نشست گفت‌وگو درباره کتاب اخبار نوشته آلن دوباتن، اظهار داشت: تصور می‌کنم اندیشه‌های دوباتن به درد جهان ما می‌خورد. دوباتن در کتاب اخبار نگرانی‌های متفاوت و متعددی دارد، اصلی‌ترین نگرانی او مربوط به دنیای فعلی ما است. این نویسنده اعتقاد دارد دنیای کنونی به مدد فناوری سرشار از تغییر است و به طبع آن مدام باید از آن اخباری بیاید؛ بنابراین اینکه اخبار را یه صورت مداوم بشنویم به یکی از انتظارات ما بدل شده است.

وی ادامه داد: در این کتاب تاکید شده که اگرچه بی‌قراری درباره آینده وجود دارد، اما درکنار آن یک خوش‌بینی نیز است. مفاهیم بسیار زیادی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهشگر حوزه رسانه افزود: چرخه خبری عنان گسیخته یکی از مفاهیمی است که آلن دوباتن را نگران کرده همچنین نسیان نهادی و تبدیل جهالت به حماقت از جمله دیگر عباراتی است که دوباتن برای ابراز نگرانی خود استفاده کرده است.

ژیانپور تاکید کرد: دوباتن می‌گوید زمانی که خبر یک فاجعه‌ای را می‌خوانیم توجه زیادی به آن نداریم، زیرا می‌دانیم بلافاصله یک فاجعه دیگر رخ می‌دهد. از طرفی دوباتن در اخبار نوعی طفره رفتن و پنهان‌کاری می‌بیند، او اعتقاد دارد داستانی که خبرنگاران می‌دانند و جذاب است به مخاطب منتقل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه خبرنگار علاوه بر مهارت فنی، باید مهارت ادبی هم داشته باشد، خاطرنشان کرد: تاکید زیاد بر مهارت فنی باعث شده تا سازمان‌های خبری تبدیل به فضاهایی خشک و رسمی تبدیل شود. دوباتن حتی در حوزه عکاسی خبری هم اعتقاد دارد که عکس‌های خبری دیگر دیده نمی‌شوند و غلبه عکس‌های شاهد بر عکس‌های افشاگر توجه مردم نسبت به عکس را کاهش داده است.

اخبار و شکوفایی جامعه

این پژوهشگر حوزه رسانه با اشاره به پیامدهای نگران کننده اخبار از نظر دوباتن، تصریح کرد: دسترسی طبقه متوسط به اطلاعات، بی‌اعتنایی، بی‌حوصلگی و کسالت، خشم و ترس، امید واهی به تغییر و میان‌مایگی و هراس اگزیستانسیالیستی از جمله پیامدهای نگران کننده اخبار هستند.

ژیانپور درباره یک بنگاه خبری آرمانی، توضیح داد: دوباتن ادعا دارد اخبار باید و می‌تواند دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کند. باید برای خلق دنیایی آزادتر، شادتر و آرام‌تر همه چیز را از نو شروع کنیم. از طرفی اخبار هم مانند ادبیات، هنر و تاریخ می‌تواند حیاتی‌ترین ابزار یعنی انگیزه زندگی باشد. در نهایت اخبار باید به شکوفایی همه اعضا جامعه کمک کند.

وی با بیان اینکه در ایران فقدان فانتزی داریم، تاکید کرد: در ایران به شدت نوستالژیک هستیم، اما با فانتزی غریب هستیم. اگر این فانتزی شکل بگیرد، اگر سکوت عمیق و با کیفیت حاصل شود، می‌توان دستاوردهای بزرگی داشت.

این استاد دانشگاه درباره ابزارهای ساخت مجدد یک سازمان خبری آرمانی، گفت: باید به مردم در مسیر شکوفایی کمک کرد، مهارت‌های هنری و ادبی را در ارائه اطلاعات باید مدنظر قرار داد همچنین رویه دلسوزانه باید داشت. از طرفی روحیه یک خبرنگار باید سخاوت‌مند باشد. دوباتن یر تبدیل هولناکی به تراژدی تاکید دارد. او همچنین به اهمیت عکس و اطلاعات بصری که حس خوب برای مخاطب ایجاد کنند، می‌پردازد.