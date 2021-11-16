خط کشی زمین بازی تیم ملی فوتبال ایران با سیمان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه در دیدار برگشت مرحله سوم انتخابی جام جهانی به مصاف سوریه می‌رود. این بازی در ورزشگاه ملک عبدالله دوم کشور اردن برگزار می‌شود.

حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران در خصوص آخرین شرایط تیم ملی ایران گفت: تیم ملی شب گذشته آخرین جلسه تمرین خود را پیش از بازی با سوریه برگزار کرد. این تمرین خیلی با نشاط و پرانرژی بود. خدا را شکر همه چیز به سامان است و بدون مصدوم به مصاف سوریه می‌رویم. همه چیز خوب است. بچه‌ها خیلی یک دل و متحد هستند و آماده‌اند تا بهترین نتیجه را برابر سوریه رقم بزنیم و سه امتیاز شیرین دیگر را از این آوردگاه مهم به دست بیاوریم.

شریفی که با برنامه «تهران ورزشی» گفتگو می‌کرد، ادامه داد: قبل از حضور در اردن، در لبنان بودیم و مردم خودشان کیفیت زمین چمن بیروت، وزش شدید باد و گلی که هنوز بحث بر انگیز است را دیدند. تکلیفمان با آن گل مشخص نیست. یعنی قانع نشدیم که آیا این گل، گل بود یا از توپ با باد از خارج زمین به داخل زمین آمد. در تصاویر تلویزیونی به راحتی قابل تشخیص نیست.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص امکانات کشور اردن برای میزبانی هم گفت: کیفیت چمن ورزشگاه ملک عبدالله دوم هم خیلی خوب نیست. انگار یک جاهایی خط کشی زمین با سیمان انجام شده بود! این ترس از آسیب دیدگی را بالا می‌برد. همان شب گذشته ورود کردیم و ایمیل زدیم تا ببینیم امروز وضعیت زمین چمن ورزشگاه تغییر می‌کند یا خیر.

شریفی همچنین با تمجید از رفتار علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال باوجود محرومیت از بازی با سوریه و همراهی ملی پوشان در اردن تاکید کرد: علیرضا جهانبخش می‌توانست بعد از بازی با لبنان، بیروت را ترک کند و به تمرینات باشگاهی برود و کنار خانواده اش باشد اما ترجیح داد کنار تیم باشد. از او سپاسگزارم. او انرژی خوبش را به تیم هم منتقل کرد. بودن جهانبخش کنار تیم ملی مفید و موثر بود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان درباره احتمال سفر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به اردن برای تماشای بازی امروز مقابل سوریه گفت: برنامه‌های وزیر به گونه‌ای نشد که به اردن بیاید و احتمال قریب به یقین کنار تیم نیستند.