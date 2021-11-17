انتقال بی سروصدای عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به کمیته فوتسال!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال ایران حدود سه ماه است که بلاتکلیف رها شده و بدون رئیس باقی مانده است. اوایل شهریور امسال بود که مهرداد سراجی رئیس وقت کمیته فوتسال از سمت خود استعفا کرد و تیم ملی هم در شرایطی به جام جهانی اعزام شد که این کمیته رئیس نداشت.

فدراسیون فوتبال ایران در این مدت تصمیم خاصی برای کمیته فوتسال نگرفته ولی مذاکراتی با چند گزینه از جمله میرشاد ماجدی و محمدرضا کافی انجام داده است. از سوی دیگر بعضی از خبرها حاکی بود سراجی از استعفایی که به خاطر اختلاف با شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال پشیمان شده و قصد دارد دوباره در کمیته فوتسال فعالیت کند.

این در حالی است که اتاق رئیس کمیته فوتسال در روزهای گذشته با حضور یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پر شده است و صندلی این کمیته خالی نمانده! احسان اصولی که علاوه بر عضویت در هیات رئیسه، سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال هم هست، محل خود را از فدراسیون به کمیته فوتسال منتقل کرده است و در اتاق رئیس سابق کمیته فوتسال فعالیت می‌کند!

اصولی یکی از رقبای سراجی برای ریاست کمیته فوتسال در ابتدای کار این هیات رئیسه هم بود و حتی بعد از استعفای سراجی هم نام وی برای این پُست مطرح شد که هیچ واکنشی نسبت به آن صورت نگرفت.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد برای اصولی به بهانه کمبود جا در فدراسیون فوتبال، اتاق کمیته فوتسال در نظر گرفته شده است در حالی که این ساختمان همچنان در اختیار فوتسال بوده و امور مربوط به تیم‌های ملی و بعضی هماهنگی‌ها با سازمان لیگ صورت می‌گیرد.

این موضوع باعث شده تا شائبه ریاست اصولی در کمیته فوتسال در روزهای آینده هم مطرح شود؛ هرچند که شاید انتقال سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال به ساختمان کمیته فوتسال در راستای همان تصمیمی باشد که برای دو واحد ساختمانی فوتسال گرفته شده است یعنی انتقال کمیته فوتسال به کمپ تیم‌های ملی و در اختیار گرفتن ساختمان‌های فوتسال توسط فدراسیون فوتبال برای انجام امور خود.