شناسایی ۱۲۳ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۳ بیمار دیگر فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۱۲۳ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۹۴ هزار و ۳۷۶ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به ۳ فوتی جدید بر اثر ویروس کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۶۳۰ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۳۴۴ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا در لرستان در روز گذشته سه نفر، مبتلایان جدید ۱۵۷ مورد و بستری‌ها نیز ۳۴۶ نفر بوده است.