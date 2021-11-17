بلینکن راهی آفریقا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه با هدف دیدار از سه کشور کنیا، نیجریه و سنگال به «نایروبی» پایتخت کنیا سفر می کند.

گفته می شود که تغییرات اقلیمی و اوضاع امنیتی در اتیوپی، سودان و کشورهای «ساحل» در این قاره در دستور کار سفر بلینکن است.

وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به کنیا قرار است با رئیس جمهور این کشور درباره سودان و کودتای رخ داده در آنجا و همچنین جنگ داخلی در اتیوپی گفتگو کند.

کنیا همچنین به نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در سومالی جایی که شورشیان مرتبط با گروه تروریستی القاعده در حال نبرد با دولت هستند، کمک می کند. قرار است ماموریت نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در ماه آینده تمدید شود.

بلینکن همچنین در روز پنجشنبه به نیجریه می رود تا با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو نماید.

نیجریه بزرگترین صادرکننده نفت در آفریقا محسوب می شود و همچنین دولت این کشور در حال مبارزه با گروه های تروریستی، شورشی و آدم ربایانی است که در شمال شرق، شمال و شمال غرب این کشور فعالیت می کنند.

همچنین گفته می شود که این دو قرار است درباره کمک های امنیتی و نظامی احتمالی آمریکا به نیجریه گفتگو کنند. پیشتر در ماه جولای، نیجریه اولین محموله شامل ۶ فروند جنگنده سبک «آ-۲۹ سوپر توکانو» (A-۲۹ Super Tucano planes) را از آمریکا دریافت کرد.

سنگال آخرین مقصد بلینکن در سفرش به این قاره خواهد بود.