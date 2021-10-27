  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۵

در رابطه با تحولات سودان انجام شد؛

رایزنی بلینکن با همتای سعودی و نخست وزیر سودان

رایزنی بلینکن با همتای سعودی و نخست وزیر سودان

وزیر خارجه آمریکا بعد از آزادی نخست وزیر سودان از سوی کودتاچیان، در تماس های جداگانه با وی، همتای سعودی و همچنین رئیس اتحادیه آفریقا، تحولات سودان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان، از اقدام کودتاچیان برای آزادی وی استقبال کرد.

همچنین، به گفته ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بلینکن از مقامات نظامی خواست سایر رهبران غیرنظامی سودان را که تحت بازداشت قرار دارند؛ آزاد کنند.

آنطور که ادعا می شود؛ وی در این تماس، به همصدایی جامعه بین الملل برای محکوم کردن اقدام نظامی در سودان اشاره کرد و از ارتش این کشور خواست از اعمال خشونت علیه معترضان بپرهیزند.

همچنین، بلینکن در تماسی جداگانه، با «فلیکس تشیسکدی» رئیس اتحادیه آفریقا نیز درباره وضعیت سودان صحبت کرد و طرفین بر لزوم بازگشت قدرت به دولت موقت و غیرنظامی که در سال ۲۰۱۹ درباره آن اتفاق نظر شد؛ توافق کردند.

از سوی دیگر، بلینکن در همین رابطه گفتگویی هم با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی داشته که طی آن از اقدام نظامی علیه دولت موقت سودان و تاثیر آن بر ثبات منطقه انتقاد شد.

روز سه شنبه، آمریکا کمک ۷۰۰ میلیون دلاری به سودان را به حال تعلیق درآورد. با این حال، آنطور که کارشناسان می گویند آمریکا و حتی شرکای اروپایی در محکوم کردن اقدام نظامی در سودان لحن چندان قاطعی هم ندارند و حتی بعد از کودتا، تاکید آنها بر حفظ توافق های بین المللی قبلی با خارطوم بود که اشاره ای است به توافق عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی.

کد مطلب 5336984
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها