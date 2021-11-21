به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی پوررضایی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شورای شهر دزفول برگزار شد اظهار کرد: با بررسی‌های صورت گرفته از ۶ سازمان و سه منطقه شهرداری مشخص شد که شهرداری دزفول دارای نیروی اضافه است و با وجود اینکه سال گذشته یک نامه رسمی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیروی جدید به شهرداری دزفول ابلاغ شده بود اما متأسفانه تعدادی نیرو در این شهرداری جذب و تعداد دیگری از نیروها نیز تبدیل وضعیت شده‌اند.

وی افزود: این امر از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه برخی از این افراد هیچ‌گونه تخصصی در زمینه‌ای که به کار گرفته شده‌اند ندارند که جای تأسف دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول ادامه داد: اکنون شورای ششم در عمل انجام شده قرار گرفته است اما به شکل جدی از اموال شهرداری صیانت و این امر را پیگیری خواهیم کرد، هر چند موضوع زمانبر خواهد بود اما بررسی‌های لازم صورت گرفته و این افراد شناسایی و مشخص شده‌اند بنابراین تا حصول نتیجه مطلوب کوتاه نخواهیم آمد.

پوررضایی، مبارزه با فساد را اولویت اصلی تمام اعضای شورای شهر دزفول برشمرد و گفت: اطلاعاتی در مورد فساد به دستمان رسیده که در حال بررسی و جمع آوری مستندات هستیم چرا که نمی‌شود صرفاً به اطلاعات غیررسمی اکتفا کرد از سویی این اطلاعات باعث نمی‌شود سلامت تمام شهرداری زیر سوال برود.

وی با بیان اینکه کارکنان شهرداری دزفول صدیق و پاک هستند، توضیح داد: طی مدت اخیر صرفاً یک تخلف جزئی در شهرداری منطقه سه رخ داد که در پی آن سه نفر از کارکنان این شهرداری شناسایی و معرفی شدند اما این امر نباید سبب شود به تمام کارکنان به چشم متخلف نگاه شود.

پوررضایی تاکید کرد: نباید تخلف چند نفر را به سایر کارکنان شهرداری ربط داد؛ ضمن اینکه به جرأت می گویم تاکنون هیچ تخلف گسترده‌ای در پروژه‌های شهرداری مشاهده نشده است، ایراد وجود دارد اما تخلف بزرگی وجود ندارد.

ساماندهی ناوگان حمل و نقل شهری

وی در ادامه گفت: با توجه به فرسودگی امکانات خودرویی سازمان آتش نشانی، خرید دو دستگاه خودروی نیمه سنگین یکی از نخستین مصوبات شورای ششم دزفول است که به زودی خریداری و در اختیار سازمان آتش نشانی قرار خواهد گرفت.

پوررضایی با اشاره به تأمین زمین برای احداث ترمینال جامع برای فرودگاه دزفول افزود: قسط اول زمین این ترمینال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال طی ماه‌های گذشته پرداخت شده و قسط دوم این زمین نیز آماده شده و پس از ثبت مالکیت زمین به نام شهرداری پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه در حال رایزنی با نیروهای مسلح برای تعامل و همکاری در جهت پرداخت نکردن قسط سوم این زمین هستیم.

سخنگوی شورای شهر دزفول با اشاره به تکمیل ظرفیت آرامستان بهشت علی گفت: با مصوبه شورای شهر یک قطعه زمین در این آرامستان برای پدر و مادر شهدا اختصاص یافته است. شورای شهر همچنین پیگیر تأمین یک بودجه خارج از شهرداری برای ساماندهی آرامستان باغ رحمت است. این آرامستان برای اینکه در اختیار عموم قرار بگیرد مستلزم انجام اقدامات مختلفی نظیر فضای سبز، حسینیه، سرویس بهداشتی و آسفالت است.

پوررضایی از پیگیری شورای شهر برای تبدیل کشتارگاه دزفول از سنتی به صنعتی خبر داد و افزود: اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و به دنبال تعیین سرمایه گذار برای تحقق این مهم هستیم.

وی، تبدیل وضعیت ۴۰۰ نفر از نیروهای شهرداری که فرزند ایثار گر هستند را از جمله اقدامات در دستور کار شورای شهر برشمرد و گفت: ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی نیز در دستور کار شورای شهر است که در این راستا دو دستگاه مینی بوس و دو دستگاه اتوبوس خریداری شده و به زودی به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه می‌شوند.

احداث پیست‌های دوچرخه سواری بانوان

عضو شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص ایجاد پیست‌های مخصوص دوچرخه سواری بانوان نیز بیان کرد: تاکنون بوستان خانواده صرفاً از ساعت ۷ تا ۸ و نیم صبح ویژه بانوان بود اما شورای شهر مصوب کرد این بوستان از ۷ صبح تا ۱۴ ظهر به بانوان اختصاص یابد تا بتوانند به ورزش، دوچرخه سواری و استراحت بپردازند.

پوررضایی ادامه داد: یک پیست مخصوص دوچرخه سواری برای بانوان در بوستان بعثت نیز آماده شده است ضمن اینکه مقرر شده است دور تا دور بوستان فلاحت نیز دیوار کشی و پیست شود تا برای دوچرخه سواری در اختیار بانوان قرار بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب آسفالت در خیابان‌ها و معابر دزفول عنوان کرد: ما نیز همچون شهروندان از وضعیت آسفالت گله مند هستیم. برخی خیابان‌ها از زمان انقلاب تاکنون آسفالت نشده‌اند. رئیس شورای شهر به همراه فرماندار و نماینده مجلس هفته گذشته سفری به تهران داشتند و موفق به تأمین هزار لیتر قیر برای آسفالت شدند که ۵۰۰ لیتر از این میزان برای زیر سازی خیابان‌ها و ۵۰۰ لیتر نیز مخصوص آسفالت است که پس از دریافت، کارخانه آسفالت شهرداری شروع به فعالیت خواهد کرد تا بتوان نسبت به آسفالت خیابان‌های برخی از مناطق شهر اقدام کرد.

دستفروشان دزفول ساماندهی می‌شوند

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه هرس درختان سطح شهر از ابتدای آبان آغاز شده و به مدت یک و ماه نیم ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: طرح ساماندهی دستفروشان و وانت بارها نیز در دستور کار شورای شهر و شهرداری است. در نظر داریم در چند نقطه از شهر فضایی همچون بازارچه ایجاد کنیم تا دستفروشان از سطح خیابان‌ها جمع آوری و در این نقاط مستقر شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول شناسایی تعدادی از زمین خواران را از جمله اقدامات کمیسیون املاک شورای شهر برشمرد و گفت: متأسفانه در برخی نقاط که زمین‌های کشاورزی مرغوبی وجود دارد، ساخت و ساز غیر مجاز در حال انجام است که کمیسیون املاک شورای شهر به این موضوع ورود کرده و با جدیت در حال پیگیری است.

پوررضایی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از اکنون در حال برنامه ریزی برای تعیین بودجه سال آینده است، افزود: این کمیسیون چندین بار از مدیران مالی شهرداری در خصوص موضوعات مالی نظیر انحراف در بودجه دعوت به عمل آورده و با جدیت در امورات مالی نظارت می‌کند.

وی یادآور شد: حدود ۱۷ قرارداد نیروی انسانی در شهرداری وجود دارد که برخی از این قراردادها یکپارچه نیستند و در آنها تضاد وجود دارد که شورای شهر در این زمینه ورود کرده و در حال جمع بندی، بررسی و ساماندهی این موضوع است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول در ادامه در خصوص طرح زیپ لاین نیز گفت: مجوزات این طرح کامل نیست و ممکن است مکان قرارگیری و نصب آن تغییر کند اما به طور کلی این طرح ایده خوبی به منظور کسب درآمد و توسعه حوزه گردشگری دزفول است و شورای شهر پیگیر اجرا و تکمیل این طرح خواهد بود.

شهرداری به دنبال فروش پروژه قائم است

پوررضایی در خصوص طرح نیمه کاره و پر حاشیه طاووس نیز اظهار کرد: این طرح نیازمند یک سرمایه گذار قوی است و شورای شهر از سرمایه گذارانی که دارای ایده و پشتوانه قوی مالی هستند برای به سر انجام رساندن این طرح با اسم و ایده‌های جدید استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه شورای شهر به منظور توسعه دزفول به دنبال کسب درآمد پایدار است، افزود: شورای شهر دزفول برای اولین بار اقدام به راه اندازی کمیسیون اقتصادی کرده است که در واقع یک کمیسیون فوق برنامه برای توسعه گردشگری شهر و برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن طرح‌هایی نظیر پارکینگ‌های دروازه و نیایش، طرح قائم، طاووس و دیگر طرح‌های نیمه کاره است که موجب کسب درآمد پایدار برای توسعه دزفول می‌شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص پروژه پارکینگ دروازه نیز گفت: این طرح به خوبی در حال اجرا است و در صورت بهره برداری باعث مدیریت ترافیک شهری خواهد شد.

پوررضایی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک به منظور تعیین تکلیف وضعیت پروژه قائم گفت: به دنبال کاهش تصدی گری شهرداری بر این طرح هستیم و قصد ما فروش این پروژه است، البته پارکینگ و پشت بام پروژه قائم حتی بعد از فروش نیز کاملاً در اختیار شهرداری خواهد بود. در برخی قسمت‌های پروژه نیز شریک خواهیم بود ولی برای مابقی آن مایل به فروش هستیم تا از این طریق سرمایه کلانی نصیب شهرداری شود تا بتوانیم دیگر پروژه‌ها را تکمیل و یا پروژه‌های دیگری را تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی برای رفع مشکلات این طرح با کارشناسان برگزار شده و رئیس شورا نیز با رئیس بانک جلسه‌ای داشته است، عنوان کرد: قرار است هفته آینده نمایندگانی از بانک برای مشاهده مراحل پیشرفت طرح قائم به دزفول سفر کنند ضمن اینکه تلاش ما این است جلوی افزایش بدهی روزانه ۸۵۰ میلیون ریال این طرح گرفته شود.

هنوز علت فوت آتش نشان مشخص نشده

سخنگوی شورای شهر دزفول با اشاره به شهادت یک مأمور آتش نشانی در مانوری که به مناسبت روز آتش نشانی برگزار شد، گفت: برگزاری این مانور به صورت رسمی ابلاغ و چند روز قبل از آن تمرین‌های متعددی نیز انجام شده بود. تمام آیتم‌های مانور نیز با موفقیت اجرا شد ولی در اتفاقی دردناک «سعید صفری» از آتش نشانان سازمان به شهادت رسید که باعث تأسف و تأثر همه ما شد.

پوررضایی با بیان اینکه هنوز پزشک قانونی نتیجه بررسی‌های خود را اعلام نکرده است، افزود: اعلام نتیجه پزشک قانونی حدود ۶ ماه زمان می‌برد که به محض اعلام، علت فوت این آتش نشان جوان اطلاع رسانی می‌شود.

وی اضافه کرد: شهید صفری یک شناگر خوب و توانمند و از نیروهای حرفه‌ای سازمان بود که با آمادگی کامل در این مانور حضور یافت و اینکه گفته می‌شود برای شرکت در مانور آمادگی نداشته صحت ندارد.

این عضو شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به برگزاری سه میز خدمت در ولی آباد، زیباشهر و مسجد پاسداران توسط اعضای شورای شهر، افزود: جمعه آینده نیز به مناسبت هفته بسیج در مسجد المهدی میز خدمت برپا می‌شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول انتخاب ۹ نفر اعضای این شورا با کمترین هزینه در انتخابات را بیانگر بصیرت مردم دانست و گفت: مردم توجهی به تبلیغات زیاد نداشتند و به تغییر رأی دادند.

وی با بیان اینکه همبستگی و تعامل خوبی بین اعضای شورای شهر دزفول وجود دارد، افزود: اغلب مصوبات شورا با رأی بالا تصویب می‌شوند زیرا علاوه بر وجود وحدت مثال زدنی بین اعضا، تمام تصمیمات و پیشنهادات قبل از ورود به صحن شورا به خوبی در کمیسیون‌ها بررسی می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول با ارائه گزارشی از فعالیت ۱۰۰ روزه شورای ششم دزفول، گفت: تاکنون ۳۴ جلسه رسمی و تعداد زیادی جلسه غیررسمی در صحن شورای شهر دزفول برگزار شده است ضمن اینکه جلسات کمیسیون‌های شورا نیز به صورت مستمر برگزار می‌شوند.

پوررضایی در پایان تاکید کرد: شورای ششم با تمام توان در حال پیگیری دغدغه‌های مردم و توسعه دزفول است و در این راستا از طرح‌ها و ایده‌های شهروندان، صاحب نظران و نخبگان استقبال می‌کند.