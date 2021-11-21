به گزارش خبرنگار مهر؛ سید محمد تقی شاهچراغی عصر یک‌شنبه با حضور در کارگاه پروژه آزاد راه سلفچگان به راهجرد و کمربندی شهید سلیمانی افزود: پیگیری زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن فاز به فاز پروژه ضروری است و بحث تملک مسیر اجرای پروژه بایستی حل و فصل شود.

استاندار قم موضوع تأمین مالی هزینه پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی در راستای تأمین بودجه استفاده شود.

شاهچراغی تصریح کرد: با در پیش بودن سفر ریاست محترم جمهوری به قم باید موانع و مشکلات پروژه کمربندی سردار شهید قاسم سلیمانی احصاء تا از ظرفیت‌های سفر ریاست جمهوری به قم به خوبی استفاده شود.