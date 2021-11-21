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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۴۸

استاندار قم تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل کمربندی شهید سلیمانی

استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل کمربندی شهید سلیمانی

قم- استاندار قم بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای تکمیل پروژه کمربندی شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید محمد تقی شاهچراغی عصر یک‌شنبه با حضور در کارگاه پروژه آزاد راه سلفچگان به راهجرد و کمربندی شهید سلیمانی افزود: پیگیری زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن فاز به فاز پروژه ضروری است و بحث تملک مسیر اجرای پروژه بایستی حل و فصل شود.

استاندار قم موضوع تأمین مالی هزینه پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی در راستای تأمین بودجه استفاده شود.

شاهچراغی تصریح کرد: با در پیش بودن سفر ریاست محترم جمهوری به قم باید موانع و مشکلات پروژه کمربندی سردار شهید قاسم سلیمانی احصاء تا از ظرفیت‌های سفر ریاست جمهوری به قم به خوبی استفاده شود.

کد مطلب 5357529

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