به گزارش خبرنگار مهر؛ سید محمد تقی شاهچراغی عصر یکشنبه با حضور در کارگاه پروژه آزاد راه سلفچگان به راهجرد و کمربندی شهید سلیمانی افزود: پیگیری زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن فاز به فاز پروژه ضروری است و بحث تملک مسیر اجرای پروژه بایستی حل و فصل شود.
استاندار قم موضوع تأمین مالی هزینه پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: از تمام ظرفیتهای استانی و ملی در راستای تأمین بودجه استفاده شود.
شاهچراغی تصریح کرد: با در پیش بودن سفر ریاست محترم جمهوری به قم باید موانع و مشکلات پروژه کمربندی سردار شهید قاسم سلیمانی احصاء تا از ظرفیتهای سفر ریاست جمهوری به قم به خوبی استفاده شود.
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