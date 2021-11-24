شماره مهر و آبان «جهان کتاب» روی پیشخان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و هشتادونهمین شماره از ماهنامه «جهان کتاب» ویژه مهر و آبان بهتازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.
عناوین این شماره نشریه مورد نظر به تفکیک بخشهای مختلف عبارتاند از:
رختشوی خانه اینجل/ لوسیا برلین ترجمه پرتو شریعتمداری
قصه ای که کشیش تعریف کرد /دیمتریوس بیکلاس ترجمه جهانگیر افشاری
گریز از محله ترسناک سنگ سیاه/ نوشته سیروس پرهام
شد غلامی که آب جوی آرد: محمد نخشب و حزب توده ایران/ کاوه بیات
صغری و کبرای یک تورمور تحمیلی/ شیوا فرهمند راد
آمریکایی ها در ارومیه/ مجددالدین کیوانی
یاد بعضی نفرات/ مسعود جعفری جزی
آن شب مسیر ناشیانه باد از کجا وزید/ ناهید کبیری
فرهنگ و مردم نگاری در دانشنامه تبرستان و مازندران / رجبعلی مختارپور
قهرمان اقلیم تاریکی: قصه دلیلیه محتاله و نوع ادبی آن / فرزاد مروجی
دکتر معین، پیشگام در حافظ شناسی نوین/ امیر شقفت
بدویت و مدنیت بی هنگام/ لیلا تقوی
خودیاری برای مردم خاورمیانه / علی خزایی فر
راه دشوار ملت سازی/ مجید رهبانی
اعتراض شما را خریداریم/ طاها رادمنش
مستندسازی برجام/ رحمان شادان فرد
نگاه تنگ و فراخ به ویرایش / عبدالحسین آذرنگ
مقلدان خواندنی ها/ ناصرالدین پروین
حسین مسعودی خراسانی و بوریس پارترناک/ کامیار عابدی
دمی با اسماعیل سعادت: مترجمی که دیده به فراسو گشود
زهرا بخشی و نوید بازرگان
مردم مداری یک شاهزاده/ محدثه هاشمیلر
هزار و یک داستان/ زری نعیمی
معرفی کوتاه
تازه های بازار کتاب/ فرخ امیر فریار
به یاد صفدر تقی زاده/ ایرج پارسی نژاد
به یاد صادق رحمت سمیعی/ فرخ امیرفریار
در گذشتگان
اینمجله با ۹۱ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان روی پیشخان آمده است.
