شماره مهر و آبان «جهان کتاب» روی پیشخان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و هشتادونهمین شماره از ماهنامه «جهان کتاب» ویژه مهر و آبان به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

عناوین این شماره نشریه مورد نظر به تفکیک بخش‌های مختلف عبارت‌اند از:

رختشوی خانه اینجل/ لوسیا برلین ترجمه پرتو شریعتمداری

قصه ای که کشیش تعریف کرد /دیمتریوس بیکلاس ترجمه جهانگیر افشاری

گریز از محله ترسناک سنگ سیاه/ نوشته سیروس پرهام

***

شد غلامی که آب جوی آرد: محمد نخشب و حزب توده ایران/ کاوه بیات

صغری و کبرای یک تورمور تحمیلی/ شیوا فرهمند راد

آمریکایی ها در ارومیه/ مجددالدین کیوانی

یاد بعضی نفرات/ مسعود جعفری جزی

آن شب مسیر ناشیانه باد از کجا وزید/ ناهید کبیری

فرهنگ و مردم نگاری در دانشنامه تبرستان و مازندران / رجبعلی مختارپور

قهرمان اقلیم تاریکی: قصه دلیلیه محتاله و نوع ادبی آن / فرزاد مروجی

دکتر معین، پیشگام در حافظ شناسی نوین/ امیر شقفت

بدویت و مدنیت بی هنگام/ لیلا تقوی

خودیاری برای مردم خاورمیانه / علی خزایی فر

راه دشوار ملت سازی/ مجید رهبانی

اعتراض شما را خریداریم/ طاها رادمنش

مستندسازی برجام/ رحمان شادان فرد

***

نگاه تنگ و فراخ به ویرایش / عبدالحسین آذرنگ

مقلدان خواندنی ها/ ناصرالدین پروین

حسین مسعودی خراسانی و بوریس پارترناک/ کامیار عابدی

دمی با اسماعیل سعادت: مترجمی که دیده به فراسو گشود

زهرا بخشی و نوید بازرگان

مردم مداری یک شاهزاده/ محدثه هاشمیلر

***

هزار و یک داستان/ زری نعیمی

معرفی کوتاه

تازه های بازار کتاب/ فرخ امیر فریار

به یاد صفدر تقی زاده/ ایرج پارسی نژاد

به یاد صادق رحمت سمیعی/ فرخ امیرفریار

در گذشتگان

این‌مجله با ۹۱ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان روی پیشخان آمده است.