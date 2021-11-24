سایه ناامنی بر مذاکرات وین/ تغییر هتل میزبان در پی اعتراضات

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اعتراضات خیابانی مردم اتریش که از بازگشت محدودیتهای کرونایی ناشی از موج جدید کرونا به خشم آمدهاند؛ توانایی این کشور اروپایی را در میزبانی از دور آتی مذاکرات احیای برجام، در سایه تردید فرو برده است.
با توجه به این تغییر و تحولات، روزنامه «تهران تایمز» با تحلیل دادههای موجود، در سرمقاله خود نوشت: روند صعودی و غیر منتظره موارد ابتلا به کووید ۱۹ در قاره سبز، در شماری از شهرهای اروپایی با اعتراضات شدید همراه بوده تا آنجا که در برخی موارد، خشم و اضطراب معترضان به محدودیتهای کرونایی به درگیری خشونتآمیز با نیروهای پلیس منجر شده است. شدت همهگیری به حدی است که چند مقام بلندپایه اروپایی از جمله نخست وزیران فرانسه و بلژیک در پی ابتلا به کووید ۱۹، به قرنطینه رفتند.
در اتریش هم افزایش موارد ابتلا به کرونا ویروس، دولت را بر آن داشت تا از روز دوشنبه در این کشور قرنطینه سراسری اعلام کند تا به این ترتیب، اولین عضو اتحادیه اروپا باشد که از بیم مرگبار بودن موج چهارم کرونا، بار دیگر به اعمال محدودیتهای شدید روی میآورد.
ادامه اعتراضات در وین، روی توانایی دولت اتریش در تضمین سلامت میزبانی از مذاکرات احیای برجام سایه انداخته تا آنجا که حتی برخی محافل دیپلماتیک گزینه انتقال مذاکرات به کشوری غیر از اتریش را هم مطرح میکنند افزون بر این، دولت اتریش واکسیناسیون اتباع بالای ۱۸ سال در این کشور را اجباری کرد. اتخاذ چنین تدابیر سختگیرانه ای به بروز اعتراضات گسترده و عظیم در سراسر این کشور اروپایی منجر شد تا آنجا که حدود ۵۰ هزار نفر در اعتراض به قانون واکسیناسیون و قرنطینه سراسری ناشی از ورود موج چهارم همهگیری، به خیابانها آمدند. طبق گزارش خبرگزاری «سی بی اس»، فقط در یکی از این تظاهراتها که در شهر وین و از سوی حزب راست افراطی «آزادی» تدارک دیده شده بود؛ حدود ۴۰ هزار معترض در خیابانهای پایتخت اتریش تجمع کردند.
تهران تایمز در ادامه مینویسد: اما نکته قابل ملاحظه آن است که این اعتراضات در برههای رخ میدهد که شهر وین خود را برای میزبانی از دور بسیار مهمی از گفتگوهای بینالمللی میان ایران و قدرتهای جهانی آماده میکند.
مذاکرات که برای ۲۹ نوامبر (۸ آذر) برنامهریزی شده است؛ حول رایزنی پیرامون راههای رفع تحریمهای ضد ایرانی آمریکا متمرکز است. ششمین دور از گفتگوها که در ۲۰ ژوئن به پایان رسید؛ در هتل پنج ستاره «گراند هتل» برگزار شد. از آن تاریخ به بعد، مذاکرات با وقفه همراه شد که دلیل آن روند انتقال قدرت در ایران در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که به پیروزی سید ابراهیم رئیسی منجر شد.
به رغم آگاهی از این موضوع، طی پنج ماه گذشته، فشار روزافزونی از سوی غرب برای بازگشت ایران به میز مذاکرات وین وجود داشت حال آنکه بعد از تکمیل روند انتقال قدرت، ایران سرانجام ۲۹ نوامبر را به عنوان تاریخ ازسرگیری گفتگوها اعلام کرد.
اما، همزمان با آماده شدن ایران و ۱+۴ (روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) برای دور مهمی از گفتگوها، نشانهها مبنی بر اینکه شاید وین مکان ایده آلی برای برگزاری این رویداد نباشد؛ رو به افزایش است.
نخستین نشانه، تغییر هتل محل میزبانی است. همه ۶ دور گذشته مذاکرات وین در هتل پنج ستاره «گراند هتل» برگزار شد حال آنکه ظاهراً دور هفتم قرار است در هتل پنج ستاره «کوبورگ» برگزار شود که در مرکز وین قرار دارد و میزبان مذاکرات ۲۰۱۵ بود که به حصول برجام یا همان توافق جامع اقدام مشترک منتهی شد.
در حال حاضر، ادامه اعتراضات در وین، روی توانایی دولت اتریش در تضمین سلامت میزبانی از مذاکرات احیای برجام سایه انداخته تا آنجا که حتی برخی محافل دیپلماتیک گزینه انتقال مذاکرات به کشوری غیر از اتریش را هم مطرح میکنند.
تهران تایمز در نهایت میافزاید: با توجه به آنچه از این محافل دیپلماتیک به بیرون راه یافته، تصمیم برای تغییر هتل میزبان مذاکرات هم ناشی از دغدغهها پیرامون برگزاری اعتراضات کرونایی یا دست کم تاثیر منفی آن بر روند گفتگوها بود.
البته، ایده پردازیهای ابتدایی درباره اینکه گفتگوهای احیای برجام به مکان (کشور) دیگری منتقل شود وجود دارد حال آنکه هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است اما تداوم اعتراضات کرونایی به ویژه اگر به خشونت کشیده شود؛ میتواند این ایده پردازیها را به طرحهای جدی تبدیل کند.
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