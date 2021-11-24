به گزارش خبرنگار مهر، کمال‌الدین میرجعفریان ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جامع انرژی آب و برق در استانداری اردبیل اظهار کرد: اردبیل از نظر تأمین آب به ویژه در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعتی از استان‌های فقیر کشور محسوب می‌شود که در این میان نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون از سوی مسئولان این حوزه بزرگ و حیاتی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های اجرایی و راهبردی شرکت‌های آب و برق تدوین شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت وزارت نیرو ضرورت‌های طرح جامع انرژی را در استان احصا کرده و برنامه‌های اجرایی و راهبردی خود را تدوین کنند.

میرجعفریان با اشاره به اینکه در برنامه‌های اجرایی با ارائه راهکار و پیشنهادهای سازنده به عنوان پیشران کوتاه مدت و میان مدت برای افق معین تدوین و در اختیار استانداری قرار گیرد، گفت: این برنامه‌های بلند مدت باید در قالب برنامه‌های راهبردی ارائه شود تا تصمیمات مناسب و مهم در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: در این برنامه‌ها باید آخرین وضعیت مسائل برق از قبیل پست‌های موجود و مورد نیاز، میزان آب موجود و نحوه انتقال، سدها و پایاب‌ها، فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های احداث شده و در حال اجرا بررسی و نسبت به منابع اعتباری آن پیشنهادها و راهکارها ارائه شود.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و شرکت توزیع نیروی برق اردبیل باید میزان نیاز برق مصرفی استان و پست‌های موجود را تعیین تکلیف کرده و با مکان‌یابی مناسب برای ایجاد پست‌های جدید نیز برنامه جدی داشته باشند و با افق حداقل ۱۵ ساله طرح‌های خود را تدوین و ترسیم کنند.

وی اضافه کرد: شرکت‌های توزیع نیروی برق، آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با بررسی مشکلات و احصا ضرورت‌های خود به صورت کارشناسی شده باید هر چه سریع‌تر طرح‌های خود را تدوین و برای ترسیم نقشه راه و در جلسه با وزیر نیرو تحویل دهند.

میرجعفریان با تاکید بر اینکه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان به تفکیک شهرستان‌ها احصا شود، بیان کرد: با این آمار دقیق از ظرفیت هر شهرستان به صورت متمرکز و پراکنده با راندمان مناسب می‌توان شرایط بحران را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: سالانه ۲۴ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده در شهر و روستاها به دلیل فرسوده بودن شبکه هدر می‌رود که باید در این راستا نیز مطالعه دقیق انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از دیدار قریب‌الوقوع استاندار با وزیر نیرو خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات شرکت‌های تحت مدیریت وزارت نیرو به صورت دقیق با برش شهرستانی تدوین و در این جلسه تحویل وزیر خواهد شد.