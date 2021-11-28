به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود محرومیت از سوی فیفا به دلیل عدم پرداخت طلب گابریل کالدرون سرمربی پیشین سرخپوشان و خواکین دستیار او اقدام به جذب «منوچهر صفروف» و «وحدت هنانوف» از استقلال تاجیکستان گرفت.

این دو بازیکن پس از فسخ قرارداد با باشگاه پیشین خود ۱۷ آبان ماه راهی تهران شدند تا بتوانند در تمرینات پرسپولیس شرکت کرده و قرارداد خود را ثبت کنند.

با این حال باشگاه پرسپولیس از پرداخت کامل بدهی‌های پیشین بین‌المللی خود ناکام مانده است تا هنانوف و صفروف نه تنها نتوانند برای پرسپولیس بازی کنند بلکه عقد قرارداد آنها نیز با ابهام روبرو شود.

فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد پس از تسویه پرسپولیس با طلبکاران خارجی اقدام به استعلام از فیفا برای دریافت مجوز انتقال این دو بازیکن تاجیکستانی بگیرد تا سرخ‌ها با مشکل جدید روبرو نشوند.

مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفتگو با مدیر برنامه‌های این دو بازیکن به آنها اطمینان داده است مشکلی در زمینه عقد قرارداد آنها به وجود نخواهد آمد اما این دو بازیکن همچنان نمی‌توانند برای پرسپولیس بازی کنند تا سایه سنگین محرومیت باشگاه روی سر تازه واردها نیز بیفتد.

صفروف و هنانوف در حالی بازی با نفت مسجد سلیمان را نیز از دست دادند که قرار بود از هفته پنجم برای پرسپولیس بازی کنند اما همچنان خبری از آن نیست.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸ فردا دوشنبه میزبان نفت مسجد سلیمان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال است.