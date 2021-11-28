بیش از ۸۴.۳ درصد از جمعیت بام ایران در برابر کرونا واکسینه شدند

سید راشد جزایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای شروع واکسیناسیون کرونا تا کنون ۶۵۱ هزار و ۹۸۳ دز نوبت اول واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری تزریق شده است.

وی با بیان اینکه جمعیت استان بیش از ۹۹۷ هزار نفر است، عنوان کرد: تاکنون ۸۴.۳ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه ۶۹.۷ درصد از جمعیت استان به طور کامل واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، افزود: تا کنون ۵۳۹ هزار و ۴۲۵ دز واکسن نوبت دوم در چهارمحال و بختیاری تزریق شده است.

جزایری به روند واکسیناسیون دانش آموزان بالای ۱۲ سال اشاره کرد و ادامه داد: ۷۸ درصد دانش آموزان دز اول واکسن را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جمعیت دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال استان بیش از ۹۰ هزار نفر است، گفت: ۸۶.۵ درصد از این افراد به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شدند.