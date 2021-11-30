قیمت مصوب مرغ روز در ستاد تنظیم بازار ۳۱ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در حاشیه تشکیل و اعزام اکیپهای مشترک از سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و دامپزشکی براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی استان اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه این اکیپ نظارت بر واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ در خصوص قطعه بندی و بسته بندی استاندارد و بهداشتی و نظارت بر قیمت محصولات تولید شده خواهد بود و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو گوشت مرغ گرم ۳۱ هزار تومان بوده و قرار است به صورت سراسری در تمام نقاط کشور به این قیمت عرضه شود و تابلو قیمت تصویب شده باید در مراکز فروش نصب شود.
وی به عرضه مرغ منجمد در طول ۲۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۱۲۰ تن مرغ منجمد به بازار عرضه شده است و دلیل عرضه مرغ منجمد کاهش تولید مرغ گرم بود که خوشبختانه این مشکل حل شده است و عرضه مرغ منجمد کاهش یافته است و در حال حاضر روزانه ۲۳۰ تا ۲۴۰ تن مرغ گرم به بازار عرضه میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نیز گفت: در بازدید از مراکز عرضه توسط اکیپهای مشترک متشکل از ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و دامپزشکی، متأسفانه شاهد قطعه بندیهای غیرمجاز و غیر بهداشتی مرغ بودیم گفت: اولاً از همه مرغ فروشیها درخواست میشود تحت هیچ شرایطی نسبت به قطعه بندیهای غیرمجاز اقدام ننمایند ثانیاً از مردم عزیز درخواست میشود مرغهایی که حتی با بسته بندیهای شیک به صورت غیرمجاز خارج از کشتارگاهها و یا مراکز بسته بندی، بسته بندی شدهاند، خریداری نکنند زیرا این مرغها غالباً مرغهای تاریخ گذشته و فاسدی هستند که توسط افراد سودجو بسته بندی میشوند.
امیرحسین بهداد گفت: در صورت بروز چنین تخلفاتی در راستای حمایت از حق و حقوق مردم با این متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.
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