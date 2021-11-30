برخورد قانونی و بدون اغماض با سودجویان زمین در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر با تاکید به اینکه همه افراد و آحاد جامعه در مقابل حفظ بیت المال مکلف هستند گفت: تمام افرادی که در این زمینه تکلیف قانونی و شرعی دارند باید با مشارکت مردم در حفظ و نگهداری بیت المال بکوشند.

وی افزود: در برخورد قانونی و مقابله با سود جویان زمین هیچ گونه اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشت.

جمادی به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اشاره کرد و اظهار داشت: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض‌ها بویژه در بخش زمین و عرصه‌های ملی پیشگیری می‌شود.

وی بیان کرد: در این ارتباط همدلی، وحدت و جمعی نگاه کردن به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت المال بیش از بخشی نگری اهمیت دارد.

جمادی به همکاری سایر دستگاه‌های زی ربط در اجرای طرح کاداستر تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبدیل سندهای خود در زمینه املاک سازمان‌های متبوع شأن به سند تک برگ اقدام کنند تا با اجرای طرح کاداستر حدود املاک مشخص و از تجاوز و تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال جلوگیری شود.