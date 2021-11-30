واژگونی خودرو در محور آبدان - دوراهک / راننده در آتش سوخت

حسین ناظمیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۴۶ دقیقه امروز یک مورد حادثه واژگونی خودرو و شعله‌ور شدن آن در محور آبدان به دوراهک روبه‌روی روستای لوحک به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهرستان دیر اطلاع داده شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه فوریت‌های پزشکی آبدان به محل حادثه اعزام شد.

ناظمیان‌پور افزود: خودروی سواری پژوه ۴۰۵ پس از واژگونی دچار حریق شده که با حضور تیم آتش‌نشانی شهرداری آبدان، آتش‌سوزی مهار شد.

به گفته وی، با وجود تلاش صورت گرفته برای اطفای حریق و نجات جان سرنشین خودرو، اما متأسفانه راننده ۶۴ ساله که تنها سرنشین خودرو بود در آتش سوخت.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان دیر ادامه داد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان و پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

محور آبدان - دوراهک به‌دلیل عدم شانه خاکی و تعریض نبودن به مسیری پرحادثه برای مسافران تبدیل شده که همه ساله شاهد مصدومیت و مرگ تعداد زیادی از عزیزان شده است.