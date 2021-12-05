انتقال ۲ تُن پسماند شیمیایی از بیمارستان بهارستان به مرکز دفن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از انتقال ۲۰۰۰ کیلو پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان به محل سایت مدیریت و دفن پسماندهای صنعتی و ویژه در استان تهران خبر داد.

جودکی در ادامه گفت: بیمارستان امام حسین تنها بیمارستان شهرستان بهارستان می‌باشد که پس از اخذ مجوزهای لازم از ادارات حفاظت محیط زیست دو شهرستان مبدا و مقصد، با نظارت کارشناسان این اداره ۲۰۰۰ کیلو پسماند ویژه شیمیایی و دارویی به منظور بی خطرسازی و با رعایت شیوه نامه و مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی پس از پلمپ و نصب برچسب مواد خطرناک، به مقصد سایت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه هوشنگ آباد استان تهران بارگیری شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان بیان داشت: طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۸، مدیریت اجرایی تمامی پسماندهای تولیدی به عهده تولیدکننده واحد مربوطه خواهد بود، که معمولاً در امر انتقال و مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه با همکاری شرکت‌های متخصص و معتمد سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌پذیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور تسهیل در صدور مجوزها و انتقال به موقع پسماندها تمامی فرآیندهای نقل و انتقالات پسماندهای مختلف از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با کسب تأیید های لازم انجام می‌شود.