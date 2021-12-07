مدرکی درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، «ویلیام برنز»، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در نشستی به این موضوع اعتراف کرد که این سازمان هنوز هیچ شواهد و مدرکی مبنی بر تصمیم ایران برای تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای خود پیدا نکرده است.

ویلیام برنز در این نشست همچنین درباره مذاکرات وین گفت: ایرانی‌ها همچنان مذاکره را جدی نمی‌گیرند و البته خیلی زود معلوم خواهد شد که آن‌ها چقدر جدی هستند.

برنز در حالی به عدم وجود شواهد برای اهداف تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های پیشین خود پای بندی ایران به تعهداتش را مورد تائید قرار داده بود.

همچنین روز دوشنبه «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: برای رسیدن به یک توافق خوب جدی هستیم. توافق باید جامع باشد که مردم به طور ملموس نتایج آن را احساس کنند.

وی افزود: آنچه که هیئت ایرانی به عنوان متن مکتوب ارائه داده کاملاً در چارچوب برجام است و هیچ چیزی فراتر از برجام در آن نیست و مطالبات فرا برجامی در متن نیست. صراحتاً به آقای بورل اعلام کردم که اخبار غنی‌سازی ۹۰ درصدی ایران کذب محض است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد: انتظار این است که در ادامه گفتگو، طرف‌های مقابل با پیشنهادها و پاسخ‌های مشخص شامل لغو تحریم‌ها به وین آمده و دست از بازی مقصرنمایی بردارند، در این صورت توافق خوب در دسترس است، ما مسیر دیپلماسی و مذاکره را در وین و در چهارچوب منطق مذاکراتی و تفاهم دنبال خواهیم کرد.