بودجه اختصاص یافته به بسط فرهنگ قرآنی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده ظهر سه‌شنبه در نشست صمیمی فعالان قرآنی با استاندار اردبیل اظهار کرد: در راستای ارتباط هدفمند و تأثیرگذار با جامعه قرآنی استان ضروری است تا این نشست‌ها استمرار داشته و سالانه جلسه‌ای با حضور استاندار اردبیل و فعالان قرآنی در راستای طرح مسائل و مشکلات جامعه قرآنی اردبیل برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه جامعه قرآنی استان اردبیل از اندک امکانات و بودجه لازم در مسیر ارتقا و گسترش فرهنگ قرآنی برخوردار هستند، تصریح کرد: اهل قرآن اهل پروردگار هستند و خداوند این جامعه را جز مقربین خود قرار داده که در جامعه اسلامی نیز باید از ظرفیت‌های این جامعه عظیم و فرهیخته به نحوه احسن استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه جامعه قرآنی اردبیل با کمترین تمنای مالی سینه به سینه در برابر جنگ فرهنگی ایستاده و سدی مستحکم در برابر تهاجمات بیگانگان هستند، گفت: در مقابل تمام این اقدامات منحصر به فرد اما جامعه قرآنی ما به ویژه در بخش بانوان مظلوم واقع شده‌اند که لازم است در این زمینه دستورات حمایتی از سوی مسئولان استان صادر شود.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با تاکید بر اینکه حمایت از جامعه قرآنی اردبیل باید در قالب اختصاص بودجه و مکان‌های مناسب برای ارائه برنامه‌های آموزشی به ویژه در شهرستان‌ها باشد، افزود: زیبنده این جامعه نیست که مخروبه‌ترین مکان در واحدهای آموزشی به جامعه قرآنی اختصاص یابد که امیدواریم با دستور مستقیم استاندار اردبیل مکان‌های در نظر گرفته شده برای این امر در شهرستان‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.

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وی لازمه نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در استان را توجه به استعدادهای ناب و نخبگان این جامعه دانست و خاطر نشان کرد: تجلیل و تکریم از شخصیت‌های قرآنی اردبیل باید در رأس برنامه‌های دولت محلی قرار گیرد که در این زمینه دست یاری به سوی استاندار جوان و مردمی اردبیل دراز می‌کنیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده اضافه کرد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان اگر نیم درصد سهم قرآنی خود را به موقع و در زمان مشخص به سازمان اختصاص دهند، بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه قرآنی حل می‌شود که امیدواریم در این راستا به ویژه شهرداری و سایر نهادهای مدنی کوتاهی‌های گذشته را جبران کنند.

وی از هزینه‌کرد ۳۰ میلیون تومان در دارالقرآن اردبیل برای فعالیت‌های قرآنی خبر داد و بیان کرد: این مبلغ بسیار ناچیز است که امیدواریم در نشست پیش رو با امام جمعه اردبیل نسبت به افزایش قابل توجه بودجه قرآنی استان اهتمام ویژه صورت گیرد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده از دایر شدن ۲۰ جلسه قرائت قرآن، ۱۵ مورد تفسیر ثابت، ۴۵ مورد تفسیر موضوعی، ۲۵ مورد جلسات حفظ قرآن، ۱۴۰ مورد محافل خانگی آموزش قرآن و ۲۰۰ مورد نیز جلسات متفرقه در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: در مقابل چنین فعالیت‌های گسترده‌ای حق‌الزحمه پرداختی به مربیان قرآن چه در آموزش و پرورش و چه سایر نهادها بسیار اندک است و قابل قیاس با مربیان سایر رشته‌ها نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خواستار تقویت بودجه مؤسسات قرآنی و پرداختی‌های مربیان قرآن شد و تصریح کرد: ظرفیت قرآنی ما در استان بی‌پایان است به طوری که رتبه‌های برتر قرائت بین‌المللی کشوری و استانی، رتبه برتر حفظ قرآن، رتبه برتر قرائت بانوان و خواهران، پدیده قرآنی خردسال‌ترین حافظ قرآن روشندل که محصول تربیت دارالقرآن است، از آن استان اردبیل است.