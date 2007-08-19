شش مدیر میانی شهرداری اراک معارفه شدند

به گزارش خبرنگارمهر در اراک به نقل از روابط عمومی شهردار اراک در مراسم تودیع و معارفه مدیران ارشد و میانی شهرداری اراک ،گفت: تغییر و تحول و جوانگرائی در هر سازمان و از جمله شهرداری سبب تعالی و پیشرفت جامعه خواهد شد.

علی اکبر کریمی با اشاره به نقش مکانیزه نمودن امور در سازمان ها افزود: بخش زیادی از دوباره کاری ها در ادارت با انجام اتوماسیون اداری کاهش می یابد و بدون شک این امر، ارائه خدمت به ارباب رجوع را تسهیل، شفاف و به روز می کند.

وی رویکرد شهرداری را در این دوره مبتنی برعلم همراه با تجربه که از ابزارهای مدیریت است عنوان و تصریح کرد: چنانچه تغییری در سطوح مدیریتی شهرداری صورت می گیرد به دلیل استفاده از علم و نیروی جوانی در کنار تجربه است که این تغییرات و تحولات موجب تعالی، پیشرفت و بهبود روشهای ارائه خدمات به شهروندان می شود.