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۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

شش مدیر میانی شهرداری اراک معارفه شدند

اراک - خبرگزاری مهر: شش مدیر ارشد و میانی شهرداری اراک به عناوین مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی، مدیر عامل سازمان باغ جنت، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر اموراداری، مشاور و رئیس دفتر شهردار و مسئول اداره شهرسازی منصوب و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگارمهر در اراک به نقل از روابط عمومی شهردار اراک در مراسم تودیع و معارفه مدیران ارشد و میانی شهرداری اراک ،گفت: تغییر و تحول و جوانگرائی در هر سازمان و از جمله شهرداری سبب تعالی و پیشرفت جامعه خواهد شد.

علی اکبر کریمی با اشاره به نقش مکانیزه نمودن امور در سازمان ها افزود: بخش زیادی از دوباره کاری ها در ادارت با انجام اتوماسیون اداری کاهش می یابد و بدون شک این امر، ارائه خدمت به ارباب رجوع را تسهیل، شفاف و به روز می کند.

وی رویکرد شهرداری را در این دوره مبتنی برعلم همراه با تجربه که از ابزارهای مدیریت است عنوان و تصریح کرد: چنانچه تغییری در سطوح مدیریتی شهرداری صورت می گیرد به دلیل استفاده از علم و نیروی جوانی در کنار تجربه است که این تغییرات و تحولات موجب تعالی، پیشرفت و بهبود روشهای ارائه خدمات به شهروندان می شود.

در این جلسه آقایان محمد مهدی کریمی، امیر الله طاهری ، محمد باقر فدوی ، غلامعلی لطیفی ، ابوالفضل فرجی وافشین نمک کوری طی احکام جداگانه ای به ترتیب به عنوان مدیر عامل سازمان نظارت بر امور تاکسیرانی، مدیر عامل سازمان باغ جنت ، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر اموراداری، مشاور و رئیس دفتر شهردار و مسئول اداره شهرسازی معرفی شدند.   

کد مطلب 537083

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