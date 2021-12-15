فعالیت ۳۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای کرمانشاه

افشین کلات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۵۷۳ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان کرمانشاه فعالیت دارند و ۱۰ کانون دیگر در حال راه‌اندازی هستند.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در استان کرمانشاه روستایی هستند و ۳۱۰ کانون فرهنگی در روستاها فعال است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه تصریح کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در استان کرمانشاه در راستای ترویج معارف قرآنی و تولید محتوا مناسب حوزه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی است.

کلات‌پور با اشاره به اجرای برنامه‌های رویداد ملی فهما با شعار با مردم به توان مردم در استان کرمانشاه، گفت: رویداد ملی فهما امسال در قالب ۱۲ رواق اجرا می‌شود که شامل برنامه نور با ۶ برنامه قرآنی، دانش با ۶ برنامه آموزشی و برنامه نویسی است.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های رویداد ملی فهما رواق کتاب با ۶ برنامه در حوزه کتاب و رواق رسانه با چهار نوع برنامه و همدلی با پنج نوع فعالیت و رواق سرود با سه برنامه، فیلم با سه محور، رواق نمایش، ترنج، رواق قلم، رواق کارآفرینی، رواق فن آوری و رواق ساماندهی در مجموع با ۴۶ برنامه متنوع در استان در حال برگزاری است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه بیان کرد: از دیگر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی مساجد شرکت در طرح همدلی و مواسات و توزیع بسته‌های معیشتی در بین نیازمندان است.

کلات‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مساجد استان کرمانشاه دارای کانون فرهنگی و هنری و قرآنی هستند، بیان کرد: در سال‌جاری تلاش شده تمامی کانون‌های راکد استان فعال شوند.

وی خاطر نشان کرد: در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه ۳۱ هزار نفر در تمامی رده‌های سنی عضو هستند و در برنامه‌ها شرکت فعال دارند.