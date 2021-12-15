سند کاهش خطر سوانح و حوادث ایلام در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت قیصربیگی در نشست هماهنگی و آمادگی مانور صفر لحظه ای با حضور استاندار و دستگاه های عضو ستاد بحران استان اظهار داشت: در سیل فروردین ماه ۹۸ در اثر بالا رفتن تراز سد شاهد خسارات فراوان به مناطق بالادست سد بودیم و به رغم تعهدات نیروگاه سیمره هنوز قریب یک هزار میلیارد تومان از مطالبات مردم باقیمانده و پرداخت نشده است.

وی با اشاره تغییرات جوی نابه هنگام در استان و کشور، خواستار اجرایی شدن اقدامات احتیاطی فصل سرما شد و گفت: اگر چنانچه این مصوبات بصورت دقیق اجرا شوند قسمت اعظمی از دغدغه ها و ملاحضات این حوزه نیز برطرف خواهد شد.

مدیرکل بحران استانداری ایلام از تدوین سند کاهش خطر حوادث و سوانح در ستاد مدیریت بحران استان ایلام خبر داد و گفت: اگر چه اعتباری برای مهم اختصاص داده نشده اما تلاش داریم که با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان ستاد مدیریت بحران استان این سند بخوبی تدوین شود و در کاهش خطر سوانح در استان نیز بسیار اثر گذار باشد.

وی بیان داشت: بدلیل اینکه ایلام یک استان زلزله خیز است با مساعدت وزارت راه و شهرسازی هم اکنون شاهد نصب ۳۲ شتابنگار برخط در استان هستیم.

قیصربیگی تاکید کرد: استقرار این شتابنگارها می تواند در کاهش خطرات احتمالی در مواقع زلزله بسیار اثر گذار باشد.