دانشگاه های نسل پنجم در منطقه مکران تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس سه‌شنبه شب با اشاره به نشستی که به منظور بررسی گام‌های عملیاتی اجرای سند آمایش سرزمینی با محوریت منطقه مکران که با حضور معاون آموزشی وزارت علوم و نماینده سازمان برنامه و بودجه در ساختمان معاونت نظارت و بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: در این نشست موضوع استقرار دانشگاه های نسل پنجم که نیازمحور هستند و این نیازها از صنعت منشعب می شود، به عنوان رویکرد وزارت علوم تبیین شد.

وی بیان داشت: بر این مبنا وزارت علوم تمام مجوزها را در قالب این ساختار ارائه خواهد کرد و شورای گسترش آموزش عالی مبتنی بر نیازهایی که در منطقه ایجاد می شود، مجوز را صادر می کند.

معاون استاندار هرمزگان اظهارداشت: در این نشست تاثیر منطقه مکران و نقش محوری استان در برقراری اتصال و پیوند کریدور بین الملی شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب به‌عنوان محرک توسعه تشریح شد و ضمن تاکید بر اهمیت سه شهرستان جاسک، سیریک و میناب به عنوان بخش مهمی از سواحل مکران که محور پیونددهنده کریدور شرق به غرب است، ضرورت توسعه امکانات برای بهره مندی از ظرفیت های این منطقه تبیین شد.

مدرس ادامه داد: مبنای این توسعه در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای در کوتاه مدت و تا فراهم شدن زیرساخت ها، باید با محوریت بندرعباس باشد.

وی ترانزیت را یکی از موضوع های مهم مورد تاکید استان هرمزگان در این نشست عنوان کرد و گفت: برای تحقق آن باید یک برنامه عملیاتی ویژه با حضور وزارت خانه های راه وشهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع تدوین شود.

مدرس بیان کرد: همچنین مقرر شد، نشست های این کارگروه به‌صورت ماهانه با حضور همه اعضا برگزار و نتیجه اقدام ها و برنامه های پیش بینی شده در قالب گزارشی به سران سه قوه ارسال شود.