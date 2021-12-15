ذخیره ۲۰۶ میلیون متر مکعبی آب پشت سد سفیدرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد خانی پور پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آب پشت سد سفیدرود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره آب پشت سد سفیدرود ۲۰۶ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است، گفت: کشاورزان نگران تأمین منابع آب نباشند زیرا بارش‌های اصلی در حوزه سفیدرود که تأمین کننده آب کشاورزی بوده در فصل زمستان انجام می‌شود.

خانی پور با اشاره به اینکه دبی ورودی آب سد سفید رود در حال حاضر ۱۸ متر مکعب بر ثانیه است، گفت: کاهش بارش‌ها و در نتیجه کاهش ذخایر آب پشت سد در سال گذشته، از مهمترین دلایل کاهش ذخایر آبی استان است.

معاون حفاظت و بهره بردای آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌های مناسبی در این بازه زمانی انجام شود، افزود: با وجود همه این موارد کشاورزان باید همانند سال‌های گذشته نسبت به آماده سازی مزارع در فصل زمستان و انجام شخم زمستانه از آب‌های در دسترس بهره گیری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان، اضافه کرد: قطعاً رعایت این تقویم در پیشگیری از مشکلات و چالش‌های بعدی برای کشاورزی جلوگیری به عمل می‌آورد.