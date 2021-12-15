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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱

به دنبال آلودگی هوا در پایتخت؛

اورژانس در ۵ میدان تهران مستقر شد

اورژانس در ۵ میدان تهران مستقر شد

سرپرست اورژانس تهران گفت: با تشدید آلودگی در پایتخت ناوگان اورژانس تهران در میدان تجریش، میدان انقلاب، میدان امام خمینی، میدان آزادی و میدان راه آهن مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران گفت: با توجه به میزان آلودگی هوای شهر تهران امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰)، ناوگان مرکز اورژانس تهران در میادین اصلی شهر مستقر شدند.

صالح طبری این مناطق را میدان تجریش، میدان انقلاب، میدان امام خمینی، میدان آزادی و میدان راه آهن عنوان کرد و گفت: در این مناطق ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موبایل کلینیک مستقر است.

سرپرست مرکز اورژانس تهران توضیح داد: شهروندان باید در صورت احساس تنگی نفس، دو بینی، سردرد، سرگیجه، تهوع و… به عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات لازم انجام شود، همچنین در صورت نیاز به خدمات بیشتر، عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درمانی انتقال می‌دهند.

وی گفت: استقرار اورژانس در این میادین از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۸ شب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5376073

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    نظرات

    • IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      ما متاسفانه از کنترل آلودگی شهرها هم نا توان هستیم !
    • ناشناس IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      عوض این کار ریشه ای حل کنند این معضل رو .
      • ناشناس ناشناس IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
        0 0
        بنظرم این آمبولانس و این حرفها فقط برای آلودگی هوا نیست بلکه برای سویه جدید اومیکرون هست ک اگر ب کسی مشکوک شدن ک این علائم رو داشت جهت جلوگیری و انتقال اومیکرون ب دیگران سریع ببرنش ب قرنطینه
    • ناشناس IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      0 0
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      من فکر میکنم اینهمه تدابیر و آمبولانس فقط برای کنترل ویروس جدید اومکیرون هست
    • ناشناس IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آمبولاسهای مستقر در سطح شهر و میدانهای پرشلوغ ب این منظوره ک اگه ی شهروندی رو مشکوک ب کرونای اومیکرون مشاهده کردن سریعا ب اورژانس برده و سپس ب قرنطینه انتقالش بدن

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