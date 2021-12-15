اورژانس در ۵ میدان تهران مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران گفت: با توجه به میزان آلودگی هوای شهر تهران امروز (چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰)، ناوگان مرکز اورژانس تهران در میادین اصلی شهر مستقر شدند.

صالح طبری این مناطق را میدان تجریش، میدان انقلاب، میدان امام خمینی، میدان آزادی و میدان راه آهن عنوان کرد و گفت: در این مناطق ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موبایل کلینیک مستقر است.

سرپرست مرکز اورژانس تهران توضیح داد: شهروندان باید در صورت احساس تنگی نفس، دو بینی، سردرد، سرگیجه، تهوع و… به عوامل اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسیدگی و اقدامات لازم انجام شود، همچنین در صورت نیاز به خدمات بیشتر، عوامل اورژانس شهروندان را به مراکز درمانی انتقال می‌دهند.

وی گفت: استقرار اورژانس در این میادین از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۸ شب ادامه خواهد داشت.