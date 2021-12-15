رشد اندک هزار واحدی شاخص/ بورس در جایگاه یک میلیون و ۲۹۳هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بازار در پایان معاملات امروز چهارشنبه (۲۴ آذرماه) با رشد ۱۳۷۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ واحد رسید.

شاخص هم وزن ۹۶۰ واحد منفی شد و به رقم ۳۴۴ هزار و ۵۰۵ رسید.

۳۲۲ هزار فقره معامله به ارزش ۳.۵ هزار میلیارد تومان در پایان معاملات امروز ثبت شد و ارزش کل بازار در کانال ۵.۱ هزار هزار میلیارد تومان باقی ماند.

نمادهای میدکو، فملی و شفن در رشد شاخص و خودرو و مبین در کاهش آن مؤثر بودند.

نمادهای خودرو، خساپا، فولاد و شستا پُرتراکنش ترین نمادهای امروز بودند که همگی با کاهش ارزش سهام مواجه شدند.

نماد خودرو ۳.۳ درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کرد.

فرابورس کاهش ۲۰ واحدی داشت و در جایگاه ۱۸ هزار و ۵۷۰ واحد ایستاد.

برترین گروه‌های صنعت در معاملات امروز خودرو با ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان، فلزات اساسی با ۱۵۰ و شیمیایی با ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش معاملات سهام بودند.