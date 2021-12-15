به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری صبح چهار شنبه در مراسم افتتاحیه دومین رویداد تولید محتوای فضای مجازی امید ویژه دانش آموزان که در امامزاده سید عباس بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: می‌توانیم در فضای مجازی مطلب خوبی قرار دهیم که هزار نفر استفاده کنند و یا می‌توانیم مطلبی درج کنیم که هزار نفر فاسد شوند یا هزار نفر از آن عبرت گرفته و تحت تأثیر قرار بگیرند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: بخش عمده فضای مجازی به دست کسانی است که به دنبال فاسد کردن جوانان هستند؛ افرادی که پول می‌گیرند تا در فضای مجازی تولید محتوای متشابه کنند تا شبهه ایجاد کرده و فضای مجازی را آلوده به فسادهای مختلف کنند.

وی افزود: در فضای مجازی می‌توانیم با گذاشتن مطلبی شبهه ذهنی هزار نفر را حل کنیم یا مطلبی بگذاریم که برای هزار نفر شک و شبهه ایجاد کند.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: در قصه آندولوس فرانسه هر کار کرد نتوانست آندولوس را شکست دهد؛ اما وقتی که متوجه شد نمی‌شود کاری کرد، فساد را بین جوانان ترویج کردند تا جوان انگیزه اش را برای جنگ و مبارزه و دفاع از خاک کشور از دست بدهد که بعد از مدت ۱۵ الی ۲۰ سال حمله کرده و آندولوس را گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: فضای مجازی امروزه تریبون است؛ با فضای مجازی می‌توان هم به بهشت رفت هم به جهنم رفت و یا می‌توان هم عاقبت به خیر یا عاقبت به شر شد.