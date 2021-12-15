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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۷

امروز آغاز شد؛

عملیات نظامی گسترده نیروهای عراقی علیه بقایای تکفیری‌ها در۲ استان

عملیات نظامی گسترده نیروهای عراقی علیه بقایای تکفیری‌ها در۲ استان

وزارت دفاع عراق از آغاز ۲ عملیات نظامی مشترک میان نیروهای ارتش و پلیس این کشور برای پاکسازی مناطق مختلف استان‌های «کرکوک» و «دیالی» از بقایای گروه تروریستی «داعش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع عراق امروز چهارشنبه در بیانیه ای از آغاز دو عملیات نظامی مشترک میان نیروهای ارتش و پلیس این کشور خبر داد.

طبق این بیانیه، هدف از عملیاتهای مذکور، گسترش ثبات و امنیت و پاکسازی مناطق مختلف استانهای «کرکوک» و «دیالی» از بقایای گروه تروریستی «داعش» می باشد.

نیروهای عراقی از زمان پیروزی بر داعش در سال ۲۰۱۷ عملیاتهای نظامی متعددی در سراسر این کشور برای ازمیان برداشتن بقایای این گروه تروریستی اجرا کردند.

گفتنی است، پیش از این نیز نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی در استان صلاح الدین موفق شدند تعدادی از مواضع تروریست های تکفیری داعش را در هم بکوبند.

کد مطلب 5376277

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