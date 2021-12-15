تشدید اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در چهارمحال و بختیاری

جعفر مردانی در حاشیه جلسه قرارگاه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در بستر سامانه امید، اظهار کرد: این مدیریت در پنج بخش کارکنان دولت، حمل و نقل، حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی، صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۸ درصد پروتکل‌های بهداشتی در استان اجرایی می‌شود، عنوان کرد: به منظور افزایش رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان در امر واکسیناسیون بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، تصریح کرد: واکسیناسیون افراد جامعه را در برابر ابتلاء به کرونا ایمن می‌کند که باید مردم استان برای تزریق واکسن کرونا توجیه شوند.

مردانی با بیان اینکه برای ایجاد تعادل در زندگی شهروندان دو رکن باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: انجام واکسیناسیون و غربالگری در ایجاد تعادل زندگی تأثیر اساسی دارد.

وی افزود: شش شهرستان در وضعیت آبی و چهار شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد که به دلیل خروج از شرایط بحرانی محدودیت‌های کرونایی در استان برداشته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری هدف از اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا را مدیریت، کنترل و نظارت هوشمند بیماری کرونا دانست و ادامه داد: حراست ادارات وضعیت واکسیناسیون کارمندان را بررسی خواهند کرد.