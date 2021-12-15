به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسحقی نژاد با بیان این ثبت نام در این طرح تا پایان آذر امسال تمدید شده است، افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان حدود ۸۸ هزار نفر در شهر تبریز، ۵۷ هزار نفر در شهر جدید شهریار و ۳۱ هزار نفر در شهر جدید سهند متقاضی مسکن هستند.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از این طرح در مقایسه با طرح اقدام ملی مسکن در حد قابل قبولی است، اظهار داشت: بنابر تصمیم شورای مسکن استان، همزمان با پالایش متقاضیان در دی ماه، عملیات احداث مساکن نیز در شهرهای سهند و شهریار آغاز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: متقاضیان استفاده از تسهیلات این طرح از ۳۱ شهر استان و شهرهای جدید سهند و شهریار ثبت نام کرده‌اند و در بیشتر این شهرها اراضی مورد نظر برای ساخت مسکن در این طرح شناسایی شده و در برخی مناطق نیز اراضی مورد نظر در حال مطالعه و مشخص شدن است.

اسحقی نژاد با اشاره به اینکه پس از پالایش متقاضیان، نتایج جهت ادامه روند ثبت‌نام از طریق پیامک به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود، ادامه داد: در این طرح، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در شهر تبریز، تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی در سایر شهرها و تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی در روستاها ارائه می‌شود.