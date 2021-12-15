تور قم گردی برای ناشنوایان استان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین، تورهای قم گردی در جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر را با حضور گروه‌های خاص و معلولین برای ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی در این افراد برگزار می‌کند.

در نخستین تور، ۲۲ ناشنوا همراه با یک گوینده و راهنمای تور از برخی نقاط تاریخی، تفریحی و گردشگری قم بازدید کرده و با اتفاقات، رویدادها و معماری مکان‌های مورد بازدید آشنا شدند.

خانه تاریخی زند، موزه مردم‌شناسی، مجموعه تاریخی گنبد سبز، بیت امام راحل (ره)، باغ پرندگان و مجموعه‌های تفریحی ازجمله مکان‌هایی بود که توسط این تور مورد بازدید قرار گرفت.

این سازمان در نظر دارد برگزاری چنین تورهایی را برای سالمندان و مددجویان مراکز نگهداری بهزیستی و معلولان جسمی حرکتی را با هدف افزایش نشاط و شادابی در آنان و آشنایی با نقاط مختلف شهر برگزار کند.