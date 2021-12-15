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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۹

رئیسی در هیئت دولت:

دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع است

دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع است

رئیس‌جمهور در واکنش به اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها گفت: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و هرکجا موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.

رئیسی در ادامه سخنانش به قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه سفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تغییر باعث ایجاد سوتفاهم شد و این تصور را دامن زد که پول‌ها خرج سفرهای رئیس جمهور می‌شود، در حالی که سفرهای دولت جزء کم هزینه‌ترین سفرها است و اعتبارات مذکور برای انجام برای انجام پروژه‌های مصوب در سفرهای استانی می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه، ترتیبی اتخاذ نمایند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.

وی همچنین اظهار داشت: حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده از محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت باید در ردیف‌های مربوطه تامین شود.

رئیسی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات دستگاه‌های دولتی و به ویژه بودجه، تصریح کرد: هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خلاف عدالت باشد.

رئیس جمهور همچنین از همه مسئولین و دستگاه‌های دولتی خواست برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین بایدها و نبایدهای لایحه بودجه تلاش کنند و خاطرنشان کرد: کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.

وی به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: حداقل ۱۸ دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت می‌گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح می‌شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.

رئیسی به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می‌شود.

کد مطلب 5376317
طیبه بیات

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    نظرات

    • جناب IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
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      آقای رئیس جمهور این حرف ها حرف های قشنگیه ... همه هم این حرف ها را زده اند... یکی از جنبه های برخورد با حقوق های نجومی؛ رفع تبعیض در پرداخت ها و افزایش کافی حقوق بقیه حقوق بگیرانه ... کسی که حقوق نجومی میگیره، خودش همه کاره است، خودیه، ما که غیرخودی و شهروند درجه سوم حساب شده ایم، مشکل داریم.
    • موسی پور ممسنی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
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      آقای رئیس جمهور عزیز، با افزایش 10 درصدی حقوق یه نخبه دانشگاهی نمیشه به جنگ نجومی بگیرها رفت... بینی و بین الله کجای این دنیای کافر؛ به یک نخبه و دکتر بعد از سالها خدمت و تلاش و صرف جوانی، 200 دلار یا 250 دلار حقوق می دن؟ والله یه آفریقایی زباله جمع کن الان ماهی 1000 دلار می گیره... عجب!!!
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
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      برای جامعه متوسط چکار می کنید؟
    • غلام علی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 0
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      این همه اصرار و بزرگنمایی برای برخورد با حقوق های نجومی، چه معنایی داره؟ ... فوقش این هم یکی از مظاهر کوچکِ فسادهای خیلی بزرگ تر باشه؟ ... منتهی منظور از تکرار این حرف ها و تیترها واقعا چیه؟ حالا حقوق چند نفر هم یه مدتی یه مقداری کمتر بشه چه اتفاقی می افته؟ ... خبردارین خط فقر عمومی 20 میلیون شده؟!!
    • علی IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      1 0
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      نمی دانم چرا هر وقت صحبت از حقوق های نجومی پیش میاد حقوق بگیران زیر خط فقر قلع و قمع میشن. فک کنم اینم اسم رمز ه. خدا به خیر کنه قراره بدبخت تر بشیم!

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