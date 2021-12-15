خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: یزد در مرکز کشور قرار گرفته و نقطه ارتباطی بین شهرهای شمالی و جنوبی، شرقی و غربی به شمار می‌رود بنابراین راه در این استان از اهمیت بسیار جدی‌تری نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است.

از جمله راه‌های اصلی و مهم استان یزد که علی‌رغم تصویب یا اصلاً شروع نشده یا روند کندی را طی می‌کند، می‌توان به آزادراه نطنز – انار اشاره کرد که اجرای آن می‌توانست بخش زیادی از ترافیک عبوری شمال به جنوب را از راه دسترسی شهرها جدا کرده و در کنار خلوت شدن مسیر کنارگذر یزد، از حادثه‌خیز بودن این مسیر بکاهد.

بخش قابل توجهی از ترانزیت شمال به جنوب کشور از جاده‌های شهری یزد می‌گذرد و تنها چند کیلومتر آن به صورت کنارگذر، آن هم با برخی دسترسی‌ها از شهر دور است که با این حساب، خارج شدن این ترافیک از شهر و هدایت آن به آزادراه قطعاً بسیاری از مشکلات ترافیکی را کاهش می‌دهد اما با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و لزوم مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد این آزادراه، به این زودی‌ها از اجرای آن خبری نیست. بخش قابل توجهی از ترانزیت شمال به جنوب کشور از جاده‌های شهری یزد می‌گذرد و تنها چند کیلومتر آن به صورت کنارگذر، آن هم با برخی دسترسی‌ها از شهر دور است که با این حساب، خارج شدن این ترافیک از شهر و هدایت آن به آزادراه قطعاً بسیاری از مشکلات ترافیکی را کاهش می‌دهد

راه حادثه‌خیز دیگر یزد که ترافیک عبوری بالایی دارد، جاده یزد - طبس، مسیر دو طرفه‌ای است که همواره شاهد تصادفات مرگباری بوده و مردم بسیاری از استان‌هایی که از این مسیر عازم مشهد مقدس بوده‌اند را داغدار کرده است.

همین شهریورماه امسال بود که اتوبوسی از یزد در کیلومتر ۳۴ محور طبس – بشروئیه، با یک تریلر برخورد کرد و حادثه آفرید و چهار شهروند یزدی جان خود را از دست دادند و ۲۱ نفر زخمی شدند. افزایش تلفات در این مسیر بسیار نگران کننده است و با توجه به اینکه در دسترس‌ترین وسیله حمل و نقل یزدی‌ها به مشهد مقدس در حال حاضر، اتوبوس است، دو بانده کردن این مسیر به ویژه در نقاط حادثه‌خیز باید با جدیت بیشتری از سوی مسئولان دنبال شود و از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

راه ندوشن - ورزنه که سال‌هاست امید یزدی‌ها برای نزدیکی سفر به استان اصفهان است، نیز از راه‌های نیمه کاره‌ای است که هنوز تکمیل نشده است.

البته سایر مسیرهای استان هم وضعیت چندان مناسبی ندارند و بروز چندین حادثه واژگونی در راه‌های استان، نگرانی بزرگی است که یزدی‌ها را درگیر کرده و انتظار دارند نسبت به مناسب سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه خیز اقدام شود.

آزادراهی در راه نیست

نماینده شرکت ساخت و توسعه راه در استان یزد درباره وضعیت آزادراهی که قرار است ترافیک عبوری از شهرهای استان را در مسیر ترانزیت بکاهد، خبر خوبی ندارد.

علی گل به مهر گفت: هنوز اتفاقی در این باره نیفتاده است، اجرای آزادراه به مشارکت کننده نیاز دارد و در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی، هیچ سرمایه گذاری برای اجرا اعلام آمادگی نکرده است.

وی اظهار داشت: برای ساخت آزادراه ۳۰ درصد هزینه را دولت می‌پردازد و بقیه را باید با مشارکت بخش خصوصی تأمین کرد و در شرایط حاضر ۷ هزار میلیارد تومان برای ساخت این آزادراه به طول ۴۷۲ کیلومتر نیاز است که اجرای آن را بدون پیشرفت باقی گذاشته است.

نماینده شرکت ساخت و توسعه راه در استان یزد بیان کرد: پیش‌بینی کرده بودیم که آزادراه نظر – انار - سیرجان - بندرعباس در استان یزد از باند بزرگراه موجود به آزادراه تبدیل شود که به نتیجه نرسید و در نهایت قرار شد که آزادراه جدید در مسیر کمربندی شرقی یزد ایجاد شود.

وی عنوان کرد: کمربندی فعلی شلوغ است و ناچاریم که آزادراه را به سمت دیگر منتقل کنیم که در مسیر شهرها نباشد و بحث ترافیکی را به حداقل برسانیم.

جاده یزد- طبس همچنان مرگبار

نماینده شرکت ساخت و توسعه راه در استان یزد همچنین درباره دو بانده کردن راه طبس، یکی از مسیرهای پرحادثه شهر یزد تصریح کرد: این پروژه در قالب ۲ قطعه کار در حال اجرا است که بخشی از قطعه اول که از دو راهی طبس شروع می‌شود تا کیلومتر ۴۳ مسیر از سوی بخش خصوصی در حال انجام است.

وی ادامه داد: از کیلومتر ۴۳ تا ۶۷ این مسیر نیز سال ۹۸ از سوی بخش خصوصی اجرا شده و به صورت دوبانده در حال بهره‌برداری است و از کیلومتر ۶۷ تا ساغند که کیلومتر ۱۲۰ این جاده است، در قالب دو قطعه به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده است.

گل تاکید کرد: قطعه ۱۳ و قطعه دوم این مسیر نیز ۱۰ کیلومتر است و اکنون مشکل اعتباری دارد اما روند اجرا متوقف نشده ولی سرعت به دلیل کمبود نقدینگی کم است.

نماینده شرکت ساخت و توسعه راه در استان یزد، دوبانده کردن مسیر یزد - طبس را به دلیل بروز حوادث بسیار، از اولویت‌های استان ذکر کرد و از توافق بین استانداری و معادن برای تکمیل این مسیر خبر داد.

وی، دلیل اصلی کندی روند اجرا را تخصیص اعتبارات ناچیز عنوان و بیان کرد: پیمانکاران مطالبات زیادی دارند که توانایی پرداخت آن نیست و اعتبارات دولتی هم بسیار ناچیز است اما در صورتی که اعتبار خوبی اختصاص پیدا کند، روند به طور قطع سریع‌تر خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی یزد: ندوشن – ورزنه، همچنان نیمه تمام

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد هم درباره مسیر ندوشن – ورزنه به مهر گفت: ۱۹ کیلومتر از ۴۳ کیلومتر این مسیر در استان یزد ساخته شده و در حال بهره‌برداری است و ۷۵ درصد از ۲۴ کیلومتر باقی مانده نیز عملیات زیرسازی انجام شده است اما روسازی نیازمند اعتباراتی است که از سوی نمایندگان در حال پیگیری است.

رضا یادگاری بیان کرد: اگر بتوانیم اعتبارات خوبی را از دولت جذب کنیم، قرارداد اجرای عملیات روسازی این مسیر امسال منعقد شده و سال آینده شاهد بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

مدیرکل راهداری یزد: قیر کم است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد درباره وضعیت راه‌های استان از مناسب بودن کیفیت مسیرهای استان نسبت به میانگین کشوری خبر داد و اظهار داشت: یزد جزو پنج استان بالای جدول در کشور از نظر کمترین تلفات جاده‌ای است.

علی علیخانی اظهار داشت: شاید در حوادث واژگونی نامی از اتوبوس‌های یزد برده شود اما تنها یکی از این حوادث در استان یزد اتفاق افتاده است که ناشی از نقص فنی و عدم مهارت راننده در مسیر دهشیر بوده است.

وی، مطالبه استان برای بهبود کیفیت راه‌ها و بهسازی مسیرها را تأمین قیر مورد نیاز عنوان کرد و افزود: در طول سال نیاز است که آسفالت بسیاری از مسیرهای استان، مرمت شود اما برای مرمت، قیر در اختیار استان قرار ندارد.

چشم یزدی‌ها به مصوبات دولت در حوزه راه

با همه این تفاسیر انتظار می‌رود که با توجه به اهمیت جاده‌های استان یزد در سفرهای شمال به جنوب و شرق به غرب و به ویژه در مسیر ترانزیت، اجرای مسیرهای جدید، بهسازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز و کاهش بار ترافیکی با جدیت دنبال شود تا شاهد داغدار شدن خانواده‌های یزدی نباشیم.

همه چشم امید به دولت دوخته‌اند تا با توجه به تحمیل شدن بار ترافیکی سنگین از خارج از استان به یزد، نگاه ویژه‌ای شامل یزدی‌ها شود.