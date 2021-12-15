سید محمد موسوی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا در خراسان جنوبی ۱۰۵ هزار و ۵۴ آزمایش و تست کرونا انجام شده که از این تعداد ۶۸ هزار و ۷۵۹ آزمایش منفی و ۳۶ هزار و ۲۹۵ آزمایش مثبت بوده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز با انجام ۲۵۶ آزمایش عادی ۴۴ بیمار کرونایی شناسایی شدند که ۱۲ نفر در بیمارستان بستری و ۳۳ نفر نیز سرپایی بودند.

وی با اشاره به اینکه با انجام ۴۲۲ آزمایش سریع ۴۵ بیمار کرونایی در خراسان جنوبی شناسایی شدند، عنوان کرد: از تعداد بیمار جدید شناسایی شده ۲۵ نفر در بیرجند، ۲۳ نفر در طبس، ۱۹ نفر در نهبندان، پنج نفر از قائنات، پنج نفر از نفر زیرکوه، سه نفر در خوسف، سه نفر نفر در سرایان، چهار نفر در فردوس و یک نفر در بشرویه بوده‌اند.

موسوی میرزایی با بیان اینکه ۱۶۲ بیمار تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، بیان کرد: از این تعداد ۴۵ بیمار کرونا مثبت و ۱۵ نفر بستری در آی سی یو هستند.

وی با بیان اینکه همچنین حال دو نفر از بیماران وخیم گزارش شده است، تصریح کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی در خراسان جنوبی نداشته ایم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: تزریق واکسن کرونا در استان به عدد یک میلیون و ۴۲ هزار و ۳۹۹ دوز رسید که از این تعداد ۵۴۷ هزار و ۲۱۱ نفر دوز اول، ۴۷۴ هزار و ۲۷۵ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند.

موسوی میرزایی ادامه داد: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته تزریق چهار هزار و ۲۴۳ دوز واکسن در استان انجام شد.