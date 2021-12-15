فعالیت ۱۲۸ سامانه حمل و نقل هوشمند در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل اظهارکرد: خراسان جنوبی ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر محور مواصلاتی دارد که ارزش ریالی امروز آن‌ها بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال است که سرمایه عظیم و ارزشمندی بوده و حفاظت و نگهداری آنها بسیار مهم است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: از مجموع ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه ارتباطی استان، ۷۴۸ کیلومتر بزرگراه، یک هزار و ۶۲۹ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۸۸۹ کیلومتر راه فرعی و ۱۱ هزار ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است.

جلال زاده اضافه کرد: در راستای ایجاد شرایط مناسب برای سفر ایمن و همچنین کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه، در هشت ماهه سالجاری ۲۷۵ کیلومتر محورهای استان را روکش آسفالت حفاظتی، ۲۷۵ تن آسفالت پخش شده در راه‌های ارتباطی استان توسط راهداران پرتلاش این اداره انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالا و مسافر در استان از طریق محورهای مواصلاتی است و به همین منظور در سال‌های اخیر برای نگهداری، بهسازی و توسعه شبکه راه‌های ارتباطی استان گام‌های خوبی برداشته شده است.

آسفالته شدن ۵۸۰۰ کیلومتر از راه های روستایی استان

وی تصریح کرد: از طول ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان ۵ هزار و ۸۹۸ کیلومتر آن آسفالته است که این اداره کل پس از ابلاغ وظایف راه روستایی از سال ۹۸ تا کنون ۱۱۱ کیلومتر از محورهای روستایی را به صورت جدبد الاحداث آسفالت کرده است.

جلال زاده با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۳ مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی در استان به مردم ارائه خدمت می‌کند، اظهار کرد: ۱۵ مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی هم در حال ساخت هستند.

وی اظهارکرد: احداث مجتمع توسط بخش خصوصی انجام شده و در مناطقی که سرمایه گذار استقبال نمی کنند استراحتگاه های موقت احداث می شود که در این خصوص ۱۷ باب استراحتگاه را سال گذشته احداث کرده‌ایم.

وی در خصوص سامانه تردد شمار و دوربین های نظارتی در استان گفت: در مجموع ۱۲۸ سامانه حمل و نقل هوشمند در محورهای مواصلاتی استان فعال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی به اقدامات شاخص اداره کل راهداری طی سال گذشته اظهارکرد: طی این مدت ۵ مورد سیل در استان داشتیم که در این راستا توانستیم در کمترین زمان ممکن رفع انسداد راه ها ها را داشته باشیم و این نشان می دهد همکاران ما همیشه آماده به خدمت هستند.

جلال زاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بحث اصلاح و ایمن‌سازی راه‌های شریانی استان گفت: از ۳۱ نقطه حادثه خیز مصوب استان تعداد ۱۳ نقطه تا پایان سال گذشته رفع و در سال جاری علاوه بر رفع کامل یک نقطه که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۵ نقطه آن در دست اجرا بوده و مابقی نیز در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز سالیان آتی رفع خواهد شد.

فعالیت ۱۲۱ شرکت حمل و نقل

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۲۱ شرکت حمل و نقل (۷۱ شرکت کالا، ۴۴ شرکت مسافر بری و ۶ نماینده و شرکت بین المللی کالا) و بیش از ۱۰ هزار و ۴۳۲ نفر راننده در خراسان جنوبی یادآورشد: در بخش حمل و نقل کالا تعدا رانندگان نیز ۴.۶ درصد افزایش و در حمل و نقل مسافری ۱.۷ درصد افزایش را در تعداد رانندگان شاهد بوده ایم.

جلال زاده اضافه کرد: ۶۹۵ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس، مینی بوی و کرایه سواری و ۱۵۰۰ نفر رانندگان مسافری در استان ارائه خدمت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص جا به جایی مسافر نیز بالغ بر ۱۱۷۰ هزار مسافر طی یکسال گذشته جابجا شده‌اند اظهار کرد: طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ با توجه به شیوع کرونا در بحث جابجایی مسافر ۱۴ درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حمل و نقل عمومی مسافر بسته هایی حمایتی در خصوص خسارت های ناشی از بیماری کرونا که به رانندگان وارد شده بود توزیع شد و همچنین تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شد و افراد متقاضی به بانک معرفی شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در بحث ترانزیت نیز رشد خوبی را در استان شاهد بودیم افزود: پایانه مرزی گذر رسمی مرز ماهیرود در طول دوره کرونا و با توجه به مشکلاتی که در افغانستان رخ داد پایانه و بازارچه تعطیلی نداشته و صادرات کالاها به صورت روان انجام شده در حال حاضر نیز بدون مشکل در حال انجام است.

جلال زاده تصریح کرد: در پایانه مرزی آمادگی کامل برای انجام خدمات و ارائه خدمات به صورت شبانه روزی را دارد و این امر به رشد صادرات و توسعه منطقه کمک شایانی می کند.

جلال زاده به ساماندهی و تعمیرات تابلوهای محدودیت سرعت و تکمیل تابلوهای اطلاعاتی، اخطاری و انتظامی اشاره کرد و ادامه داد: ۴ هزار و ۴۵۰ عدد طراحی، ساخت و جانمایی و نصب تابلو در محورهای استان و بخصوص در مناطقی که از نظر عبور و مرور از حساسیت خاصی برخوردار است با هدف رفع نواقص تابلو و علائم نصب شده و همچنین بهبود وضعیت و ارتقای ایمنی در راه‌ها و کاهش تصادفات جاده‌ای انجام گرفته است.

ذخیره سازی ۱۵ هزار تن شن و نمک

جلال زاده خط کشی محورهای مواصلاتی را یکی از فاکتورهای مهم ایمنی در جاده‌ها دانست و تصریح کرد: با توجه به سیاست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در جهت ایمنی محورها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه بخصوص در شب با دید محدود و کاهش تصادفات همواره جزو اولویت‌های بوده که در همین راستا دو هزار و ۸۲۰ کیلومتر خط‌کشی از محورهای مواصلاتی استان در سال جاری انجام و به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی در خصوص تعمیر و نگهداری پل‌ها نیز گفت: طی سال گذشته نیز ۸ پروژه در حوزه تعمیر و نگهداری پل‌ها و ۶ پروژه ابنیه فنی و تبدیل آبنما پل در محورها انجام شده که تعداد ۹ دستگاه آبنما به پل تبدیل و تعریض ۲۲ دستگاه پل انجام شده است.

وی در پایان به طرح راهداری زمستانی در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۹۵ نفر نیروی راهداری آماده به خدمت در گردنه‌ها، محورها و راهدارخانه‌های استان هستند تا در مواقع نیاز و ضروری به مردم و رانندگان ارائه خدمت کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع ۱۳۶ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین راهداری برای ارائه خدمات به رانندگان و مسافران در ایام زمستان در راه های ارتباطی استان مستقر شده اند.

جلال زاده اضافه کرد: همچنین ۱۵ هزار تن شن و نمک خریداری شده و در انبارها و راهدارخانه‌های استان برای استفاده در مواقع ضروری ذخیره‌سازی شده است.

وی از شهروندان استان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت با رعایت سرعت مطمئنه حرکت کرده و خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ مجهز کنند.