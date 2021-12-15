رمضانی سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، مهدی رمضانی معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور را به عنوان سرپرست این نهاد منصوب کرد.

مشروح متن حکم اسماعیلی به این‌ترتیب است:

«برادر گرامی جناب آقای مهدی رمضانی

با توجه به انتصاب جناب آقای علیرضا مختارپور به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی و ضمن قدردانی بسیار از خدمات ارزشمند و گرانسنگ ایشان طی مسئولیت دبیرکلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به موجب این حکم تا تعیین هیأت امنای جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی و با عنایت به سوابق و تجربیات جناب‌عالی به عنوان«سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با همکاری همه کتابداران و کارکنان عزیز آن نهاد ارجمند، در انجام وظایف محوله قرین توفیق و تأیید الهی باشید.»

مهدی رمضانی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترا در همین رشته است. او در طول دوران فعالیت خود در حوزه فرهنگ در سمت‌های مختلفی حضور داشته که از جمله می‌توان به معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاون انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه‌های فرهنگی شهر تهران، عضو کارگروه کتاب و نشر مشاوران جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو و نایب رئیس هیات مدیره موسسه نشر شهر، عضو کار گروه کتاب شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری و عضو شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب جمهوری اسلامی، اشاره کرد.

سرپرست جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیش از این در برگزاری طرح‌های فرهنگی با موضوع کتاب و کتابخوانی نظیر همایش کتاب سال شهر تهران، طرح نذر کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان دبیر و همچنین طرح کتاب اتوبوس و کتاب مترو به عنوان مدیر، ایفای نقش کرده است.

پیش از این علیرضا مختارپور عهده دار دبیرکلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بود که به‌تازگی در حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شد