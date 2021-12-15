دستیار پوتین: امشب با یکی از مقامات ارشد کاخ سفید گفتگو خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری یوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه از قرار تماس تلفنی خود با یکی از مقامات ارشد کاخ سفید با موضوع تضمین‌های امنیتی میان دو طرف خبر داد.

بر اساس این گزارش، یوشاکوف امروز، روز چهارشنبه گفت که قرار است امشب با یکی از مقامات ارشد کاخ سفید درباره تضمین‌های امنیتی گفتگوی تلفنی داشته باشد.

یوشاکوف بدون اشاره به اینکه با چه کسی در این مورد گفتگو خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: امروز با یکی از رهبران دولت آمریکا نیز در این مورد (تضمین‌های امنیتی) تلفنی تماس خواهم گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه محتوای این تلفن محرمانه خواهد بود، توضیحی در خصوص محورهای بحث میان دو طرف نداد.

لازم به ذکر است، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) روز گذشته از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود بر سر مسائل امنیتی میان مسکو و غرب خبر داده بود.

در بیانیه صادره از سوی کرملین در این باره آمده است: پوتین در تماس تلفنی با ماکرون اعلام کرد که اوکراین با تسلیحات مدرن در حال تقویت قوای خود است که این امر تهدیدی برای امنیت مسکو به شمار می‌آید.

بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره می‌افزاید: پوتین و ماکرون در تماس تلفنی خود درباره تحولات قره باغ نیز گفتگو کردند.

با این حال، مشخص نیست که محورهای گفتگوی یوشاکوف و مقام مذکور کاخ سفید نیز حول همین محورها خواهد بود یا خیر.