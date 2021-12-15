خبرنگاران شیراز از سرمربی مس رفسنجان سوال نکردند

نوید عبداللهی فرد مسئول رسانه هیأت فوتبال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در بازی‌های گذشته لیگ برتر که در شیراز برگزار شد تنها مربی که در نشست‌های خبری پیش از بازی‌ها شرکت کرده بود، سرآسیایی مربی گل گهر سیرجان بود و فرهاد مجیدی، محرم نویدکیا و جواد نکونام نیز بدلیل عدم امکان رسیدن به موقع آنها به شیراز، بصورت موجه و هماهنگ شده با سازمان لیگ در نشست‌های خبری شرکت نکرده بودند که سرمربیان استقلال و فولاد در هتل و سرمربی سپاهان در فرودگاه به سوالات خبرنگاران شیرازی پاسخ دادند.

عبداللهی فرد افزود: با وجود آنکه تیم مس رفسنجان ۴۸ ساعت پیش از بازی در شیراز حضور داشت و از سوی رسانه هیأت فوتبال و رسانه باشگاه فجر از سرمربی تیم مس برای نشست خبری پیش از بازی دعوت شده بود و باشگاه مهمان نیز جواب مثبت داده بود، اما ساعاتی پیش از آغاز نشست، باشگاه مس اعلام کرد که محمد ربیعی سرمربی این تیم در جلسه نشست خبری پیش از بازی شرکت نخواهد کرد و همین موضوع باعث دلخوری و ناراحتی خبرنگاران شد.

مسئول رسانه هیأت فوتبال در پایان افزود: همین اتفاق باعث شد که در نشست خبری پس از بازی تیم‌های فجر شهید سپاسی و مس رفسنجان، خبرنگاران استان فارس محترمانه به آقای ربیعی اعلام کردند که بدلیل عدم حضور وی در نشست خبری روز گذشته، هیچ گونه سؤالی از سرمربی مس نخواهند پرسید و با این روش، اعتراض خود را به سرمربی جوان مس رفسنجان نشان دادند.