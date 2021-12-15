۵۰ اولویت پژوهشی وزارت کار شناسایی و اعلام عمومی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه بر اهمیت و ضرورت پژوهش تاکید کرد.

وی یکی از مصادیق مجاهدت در رفتار و کار را پژوهش دانست و گفت: باید ارتباط پژوهشگران این وزارتخانه با پژوهشگران داخلی، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها به طور کامل برقرار شود، تا خدمات ماندگاری را برای مردم خلق کنیم.

عضو کابینه سیزدهم با اشاره به فرازی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون موضوع پژوهش با این مضمون که «اگر بودجه کشور را بخواهم تقسیم و تنظیم کنم، اولویت اول پژوهش خواهد بود»، اظهار داشت: این موضوع اهمیت و توجه به موضوع پژوهش را دو چندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: منابع پژوهشی وزارتخانه در قیاس با مأموریت‌های مهم و اصلی آن، بسیار اندک است، بر همین اساس، ضرورت دارد با برنامه ریزی و سیاستگذاری در این زمینه، خلأ موجود جبران شود.

عبدالملکی تاکید کرد: با بررسی مطالعات و سوابق گذشته می‌توانیم به راحتی مسیرهای غلط را کنار بگذاریم و راه درست را انتخاب کنیم، این کار موجب صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها نیز می‌شود و کارآیی و کارآمدی را بالا می‌برد.

عبدالملکی تاکید کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید ارتباط وسیعی بین حوزه اجرا و دانش و پژوهش ایجاد کنیم، چرا که در غیر این صورت در مسیر تمدن سازی قرار نمی‌گیریم.

وی گفت: از رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی خواسته ام که ۵۰ اولویت پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه شناسایی و اعلام عمومی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر رفع فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی، بازنشستگی، رونق بخش تعاون، اشتغال، بیکاری، حوزه بهداشت و درمان، مربوط به حوزه فعالیت این وزارتخانه است که بی شک با پژوهش و ارائه داده‌های معتبر و راه حل های کاربردی، می‌توان مسیر رسیدن به اهداف آن را کوتاه‌تر کرد.