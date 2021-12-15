مسئولان ایلام مصوبات ستاد بحران را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت قیصربیگی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان چرداول ضمن تشکر از عملکرد خوب این ستاد در حادثه آتش سوزی سیلندر گاز شباب، خواستار اجرایی شدن مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان به ویژه مصوبات اقدامات احتیاطی فصل سرما شد و گفت: گاها مشاهده می شود که برخی مدیران عدم امکانات و بودجه مالی را بهانه عدم اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران عنوان می کنند این در حالی است که این مصوبات به نوعی شرح وظایف آن مسئول بعنوان مدیر بحران دستگاه متبوع است.

وی در ادامه تاکید کرد: از این رو، عدم اجرای مصوبات ستاد بحران به دلیل توجیه مالی مسئولیت پاسخگویی را از مدیران ساقط نمی کند.

دبیر ستاد مدیریت بحران استان اجرای قانون در حوزه مدیریت بحران را موثرترین راه پیشگیری از حوادث و کاهش خسارت در هنگام بلایای طبیعی عنوان کرد و عنوان کرد: نبایست اجرای قانون در حوزه مدیریت بحران معطل ملاحظه کاری افراد شود چراکه هزینه همین تعارف بازی‌ها در این حوزه بیشتر از حوادث و بلایای طبیعی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان برای روزهای جمعه تا یکشنبه ۲۶ تا ۲۸ آذر بر آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران تا عبور این سامانه بارشی تاکید کرد و گفت: لازم است در چنین شرایطی اعضای ستاد مدیریت بحران برای رویارویی با هرگونه حادثه احتمالی در آماده باش کامل باشند.

بر اساس این گزارش مدیرکل مدیریت بحران استان به همراه فرماندار و اعضای ستاد مدیریت بحران چرداول در مراسم بهره‌برداری از ۳ ایستگاه شتاب نگار در شهرستان شرکت کردند.